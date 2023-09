Le ministre japonais des Affaires étrangères se rendra en Ukraine déchirée par la guerre avec des dirigeants d’entreprises pour discuter de la reconstruction

TOKYO (AP) — Le ministre japonais des Affaires étrangères Yoshimasa Hayashi, accompagné d’un certain nombre de chefs d’entreprise, se rend samedi en Ukraine pour des entretiens avec son homologue afin de montrer son soutien au pays déchiré par la guerre et de souligner le soutien de son pays aux sanctions contre la Russie, les Japonais. a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Hayashi, qui avait effectué une tournée au Moyen-Orient et en Pologne plus tôt cette semaine, rencontrera le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba à Kiev. C’est sa première visite depuis le début de la guerre, il y a plus d’un an.

Sa visite intervient six mois après la visite du Premier ministre japonais Fumio Kishida en Ukraine.

Hayashi devrait également se rendre à Bucha, l’une des villes les plus durement touchées à la périphérie de Kiev, a déclaré un responsable du ministère japonais des Affaires étrangères qui a requis l’anonymat, affirmant qu’il n’était pas autorisé à parler officiellement aux médias.

Il a également déclaré que Hayashi transmettrait la détermination du Japon à soutenir la reprise économique et la reconstruction de l’Ukraine après les dégâts de la guerre « d’un point de vue typiquement japonais » grâce à la coopération entre les secteurs public et privé.

Tokyo prévoit d’accueillir une conférence Japon-Ukraine visant à la reconstruction économique de ce pays ravagé par la guerre à la fin de cette année ou au début de l’année prochaine.

Le ministre des Affaires étrangères amènera une délégation de représentants d’entreprises japonaises, dont le PDG du groupe Rakuten, Hiroshi Mikitani, et Teppei Sakano, président du fabricant d’équipements médicaux Allm Co., a indiqué le responsable.

La délégation commerciale vise à évaluer la situation en Ukraine sur le terrain et à communiquer avec la partie ukrainienne sur ses besoins en matière de reconstruction, a indiqué le ministère.

Le Japon a fait don de plus de 7 milliards de dollars à l’Ukraine, principalement pour l’aide humanitaire, et du matériel militaire limité aux armes non létales en raison des limitations légales de la Constitution pacifiste japonaise.

Kishida s’est rendu en Ukraine fin mars, en tant que dernier dirigeant du G7 à le faire avant le sommet de mai qu’il a organisé à Hiroshima, où l’apparition de dernière minute du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a dominé l’attention.

Mari Yamaguchi, Associated Press