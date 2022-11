Le ministre japonais démissionne suite à une remarque sur l’exécution, le Premier ministre retarde son voyage

TOKYO (AP) – Le Premier ministre japonais Fumio Kishida a décidé de retarder son départ vendredi vers l’Asie du Sud-Est pour assister à trois sommets à venir, apparemment pour limoger son ministre de la Justice suite à une remarque qu’il a faite sur la peine capitale qui a été critiquée comme inappropriée.

Le ministre de la Justice, Yasuhiro Hanashi, devait présenter sa démission vendredi à Kishida, deux jours après avoir fait un commentaire lors d’une réunion du parti selon lequel son travail discret ne fait l’actualité de midi que lorsqu’il utilise son tampon “hanko” pour approuver les exécutions le matin.

La remarque a rapidement suscité des critiques de la part de l’opposition et même au sein du parti au pouvoir de Kishida et pourrait ébranler davantage son gouvernement, qui est déjà embourbé dans une controverse sur ses liens de plusieurs décennies avec l’Église de l’Unification, une secte religieuse basée en Corée du Sud accusée au Japon de recrutement problématique et lavage de cerveau des adhérents pour qu’ils fassent d’énormes dons.

Hanashi, membre de la propre faction du parti de Kishida, n’était en poste que depuis trois mois et sera le deuxième ministre à être démis de ses fonctions depuis que le Premier ministre a remanié son cabinet en août dans une tentative infructueuse de renverser la popularité en chute libre de son gouvernement.

Le mois dernier, Daishiro Yamagiwa a démissionné de son poste de ministre de l’Économie après avoir été critiqué pour ne pas avoir expliqué ses liens avec l’Église de l’Unification.

Hanashi a été critiqué pour avoir donné l’impression qu’il prend les exécutions à la légère, à un moment où le Japon fait déjà face à des critiques internationales pour le maintien de la peine capitale.

Il s’est excusé et s’est rétracté lors des sessions parlementaires.

“Je m’excuse et retire ma remarque qui a fait face aux médias selon lesquels cela donnait l’impression que je prenais ma responsabilité à la légère”, a-t-il déclaré jeudi.

Mais les médias ont révélé plus tard qu’il avait fait des remarques similaires lors d’autres réunions au cours des trois derniers mois.

Kishida a apparemment été contraint de régler d’urgence le problème avec son cabinet avant de partir pour un voyage de neuf jours pour assister au sommet de l’ASEAN, ainsi qu’à la réunion du Groupe des 20 en Indonésie et au forum de coopération économique Asie-Pacifique à Bangkok.

Mari Yamaguchi, Associated Press