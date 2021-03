Le ministre israélien s’en tient à l’affirmation de l’Iran sur la «  terreur environnementale  »

JERUSALEM (AP) – La ministre israélienne de la Protection de l’environnement a maintenu jeudi son allégation selon laquelle un déversement de pétrole brut dans l’est de la Méditerranée le mois dernier était une attaque intentionnelle de l’Iran, mais n’a fourni aucune preuve pour son affirmation.

Les responsables de la défense sont restés silencieux sur l’accusation de Gila Gamliel, une jeune ministre du parti Likoud du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a annoncé mercredi qu’elle avait conclu que le gouvernement iranien avait délibérément déversé des tonnes de pétrole brut dans la mer pour tenter d’endommager l’écosystème marin d’Israël. .

Lorsqu’on lui a demandé jeudi dans une interview à la radio de l’armée si elle pouvait prouver que le déversement était une attaque intentionnelle, Gamliel a doublé sa mise. « Dire que ce n’est pas du terrorisme, que c’était un accident, est une approche inappropriée de l’incident », a-t-elle déclaré.

L’enquête a révélé que le navire faisait de la contrebande de pétrole d’Iran vers la Syrie lorsque le déversement s’est produit début février.

«Le fait que personne ne soit au courant du navire qui a fait passer du pétrole brut d’Iran en Syrie, qui a jeté du pétrole et éteint son radar est un échec qui doit faire l’objet d’une enquête», a-t-elle déclaré. explications. »

Le ministère n’a fait aucun commentaire dans l’immédiat. L’armée israélienne, le ministère des Affaires étrangères et le bureau du Premier ministre n’ont pas non plus commenté les affirmations de Gamliel.

Les responsables iraniens n’ont pas publiquement reconnu l’allégation ni répondu aux demandes de commentaires.

On estime que plus de 1 000 tonnes de goudron se sont déversées sur la côte méditerranéenne d’Israël le mois dernier, causant d’importants dommages environnementaux et forçant la fermeture des plages au public. L’Autorité israélienne de la nature et des parcs a qualifié cet incident de l’une des pires catastrophes environnementales d’Israël. Le nettoyage devrait prendre des mois.

Mercredi, le ministère de la Protection de l’environnement a identifié le navire qu’il croyait responsable de la marée noire du 1er février comme étant le pétrolier sous pavillon panaméen, anciennement libyen, nommé Emerald.

L’histoire continue

Les responsables du ministère enquêtant sur l’incident ont déclaré qu’il n’était pas clair si le déversement était délibéré ou accidentel, mais ont déclaré qu’ils n’avaient reçu aucun avertissement concernant l’incident jusqu’à ce que le goudron commence à s’échouer sur le rivage des semaines plus tard.

Ami Daniel, PDG de Windward, une société de renseignement maritime impliquée dans l’enquête, a déclaré à l’Associated Press que plusieurs aspects du comportement de l’Emerald – de la coupure de ses émetteurs au trafic irrégulier et aux irrégularités de propriété – enfreignaient les normes américaines et britanniques et a souligné l’implication du navire dans la contrebande de pétrole en provenance d’Iran en violation des sanctions internationales.

«Tous les indicateurs de risque sont cohérents avec les pratiques d’expédition trompeuses avec une très forte probabilité qu’il s’agisse d’une opération iranienne de fourniture de pétrole brut en Syrie», a-t-il déclaré, mais a refusé de commenter si le déversement pouvait être une attaque intentionnelle.

Le bureau de Gamliel a refusé les demandes de clarification. Mais dans une déclaration en anglais, elle a déclaré: «L’Iran mène le terrorisme en endommageant l’environnement.»

Israël accuse l’Iran, son ennemi majeur, de développer des armes nucléaires, une accusation que l’Iran nie. Israël cite également le soutien de l’Iran aux groupes militants hostiles à travers la région – tels que le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais – et sa présence militaire en Syrie voisine. Israël a reconnu avoir mené des centaines de frappes aériennes sur des cibles liées à l’Iran et à ses mandataires en Syrie.