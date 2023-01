Le ministre israélien d’extrême droite controversé Itamar Ben-Gvir accusé de “provocation délibérée” après la visite de la mosquée Al Aqsa | Nouvelles du monde

L’homme politique israélien d’extrême droite controversé Itamar Ben-Gvir s’est rendu mardi dans l’enceinte d’Al Aqsa à Jérusalem, ce qui pourrait attiser considérablement les tensions dans la région.

La visite, sous contrôle policier strict, s’est faite tôt le matin et en secret, signe de la polémique qui l’entourait.

M. Ben-Gvir, qui a récemment été nommé ministre de la Sécurité nationale dans le nouveau gouvernement Netanyahu, est le premier ministre juif à visiter le lieu saint en cinq ans. Il a été condamné par l’Autorité palestinienne comme “une provocation sans précédent”.

Ces derniers jours, le Hamas, le groupe militant palestinien qui contrôle Gaza, a averti qu’une visite de M. Ben-Gvir « ferait exploser la situation ».

L’ancien Premier ministre israélien Yair Lapid, battu aux élections de novembre dernier, a également mis en garde contre cette visite et a tweeté qu’il s’agissait d’une “provocation délibérée” qui “coûterait des vies”.

En réponse, M. Ben-Gvir a déclaré qu’il avait poursuivi sa visite parce qu’il n’allait pas être dissuadé par les menaces du Hamas.

“Ceux qui font des menaces seront traités avec une poigne de fer”, a-t-il averti dans un communiqué après la visite. “Les Juifs graviront la montagne”.

L’enceinte d’Al Aqsa, connue sous le nom de Haram al Sharif en arabe, est une grande place de la vieille ville de Jérusalem et le troisième lieu saint de l’Islam, après Médine et La Mecque.

Pour les Juifs, il est connu comme le Mont du Temple, le site du premier temple construit par Salomon, le fils du roi David.

Le mur occidental, ou “Kotel” en hébreu, est le dernier mur extérieur restant du temple et donc le site le plus sacré de la foi juive. En tant que tel, le site a longtemps été disputé par les musulmans et les juifs, qui le revendiquent tous deux.

Image:

Itamar Ben-Gvir s’est rendu sur place tôt ce matin. Photo de fichier



Israël a capturé le site à la Jordanie pendant la guerre des Six jours de 1967, mais les Jordaniens restent les gardiens officiels du site en vertu d’un accord de paix de 1994.

En vertu de ce statu quo sensible, seuls les musulmans sont autorisés à prier à l’intérieur de Haram al Sharif, les autres étant autorisés à visiter à des heures strictes pendant la journée. La prière juive est strictement interdite sur le site, bien qu’il y ait de nombreux exemples de ce qui est ignoré par une minorité.

M. Ben-Gvir a affirmé à plusieurs reprises que c’était un acte de racisme d’empêcher les Juifs de prier sur le mont du Temple et a déclaré qu’il essaierait de modifier les lois pour leur permettre de le faire.

Les relations entre Benjamin Netanyahu et la Jordanie étaient auparavant médiocres, et la visite de M. Ben-Gvir devrait les aggraver, surtout si tôt dans le nouveau mandat de Premier ministre israélien.

Dans un autre incident, également mardi, un garçon palestinien de quinze ans a été abattu par des soldats israéliens lors de combats près de Bethléem.