Le ministre israélien des Finances gouverne désormais la Cisjordanie. Les critiques voient des avancées vers un contrôle permanent

ASA’EL, Cisjordanie (AP) — Alors que l’attention est concentrée sur sa refonte judiciaire controversée, le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a discrètement pris des mesures sans précédent pour consolider le contrôle d’Israël sur la Cisjordanie – peut-être de façon permanente.

Le ministre des Finances Bezalel Smotrich, leader du mouvement des implantations, a assumé de nouveaux pouvoirs sur le territoire occupé dans le cadre de son accord de coalition avec Netanyahu. Smotrich a agi rapidement pour approuver des milliers de nouvelles maisons dans les colonies, légaliser les avant-postes sauvages auparavant non autorisés et rendre plus difficile la construction de maisons et les déplacements des Palestiniens.

En tant que premier ministre du gouvernement chargé de superviser la vie civile en Cisjordanie, son rôle revient à reconnaître que l’occupation militaire israélienne qui dure depuis 56 ans n’est pas temporaire mais permanente, disent les observateurs.

« Si Smotrich conserve ce poste pendant quatre ans, nous serons à un point de non-retour », a déclaré Ilan Paz, ancien chef de l’administration civile israélienne, un organisme militaire supervisant les affaires civiles en Cisjordanie.

Dans l’espoir de revenir au pouvoir tout en faisant face à un procès pour corruption, Netanyahu a offert des concessions radicales aux législateurs pro-colons comme Smotrich pour former sa coalition gouvernementale l’année dernière. L’accord de coalition a créé une nouvelle agence israélienne de colonisation, dirigée par Smotrich, au sein du ministère de la Défense, pour gérer les constructions juives et palestiniennes dans les 60 % de la Cisjordanie sous le contrôle d’Israël.

« C’est une sorte de révolution, transférant les pouvoirs de l’armée, avec son obligation légale de prendre en compte le bien-être des peuples occupés, vers ceux qui ne défendent que les intérêts israéliens », a déclaré l’avocat des droits de l’homme Michael Sfard.

Smotrich a déclaré qu’il cherchait à doubler la population des colons, à construire des routes et des quartiers et à effacer toutes les différences restantes entre la vie des Israéliens en Cisjordanie et celle d’Israël proprement dit. En chemin, il espère détruire tout espoir d’indépendance des Palestiniens.

En tant que ministre des Finances, Smotrich peut canaliser les fonds des contribuables vers des projets d’infrastructure en Cisjordanie. Le budget israélien pour 2024 prévoit un montant record de 960 millions de dollars – un quart de tous les fonds du ministère des Transports – pour un réseau routier reliant mieux Israël à la Cisjordanie. Les colons représentent un peu plus de 5 % de la population israélienne.

Smotrich et ses partisans considèrent la Cisjordanie comme la patrie biblique du peuple juif et envisagent un État unique, du Jourdain à la mer Méditerranée, dans lequel les Palestiniens pourraient vivre tranquillement avec un statut de seconde zone ou partir.

« Nous avions l’impression que l’État ne nous avait jamais donné la priorité en raison de l’endroit où nous vivions. Smotrich est en train de changer cela », a déclaré le porte-parole de Smotrich, Eitan Fuld.

Tandis que la nouvelle agence de colons de Smotrich s’occupe désormais des questions d’utilisation des terres du territoire, le COGAT, l’organisme militaire qui supervise l’administration civile, conserve des responsabilités spécifiques concernant plus de 2 millions de Palestiniens. Des groupes de défense des droits et d’autres ont comparé la division selon des critères ethniques à « l’apartheid ».

Environ un demi-million de colons vivent en Cisjordanie, qu’Israël a capturée avec Jérusalem-Est et Gaza lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. La communauté internationale considère majoritairement les colonies comme illégales.

Les experts et les responsables affirment que la politique de Smotrich a déjà aggravé la misère palestinienne, enhardi les colons violents et déclenché des troubles au sein de l’establishment militaire israélien. La récente expansion des colonies a également mis à rude épreuve les liens du gouvernement Netanyahu avec la Maison Blanche.

Smotrich a refusé les demandes d’entretien.

« Smotrich a pris la direction de l’administration civile, le seul outil dont Israël dispose pour calmer la situation », a déclaré l’ancien commandant militaire de Cisjordanie Gadi Shamni. « La Cisjordanie va exploser. »

Les attaques mensuelles des colons ont augmenté de plus de 30 % cette année par rapport à 2022, selon les chiffres de l’ONU. Le gouvernement a approuvé 13 000 logements dans les colonies et légalisé 20 avant-postes construits sans autorisation, a déclaré l’organisme de surveillance anti-colonisation Peace Now, les niveaux les plus élevés depuis que le groupe a commencé à compter en 2012.

Sous Smotrich, les autorités israéliennes ont poursuivi la démolition des constructions palestiniennes construites sans permis. Le COGAT a reconnu en juillet avoir rejeté plus de 95 % des demandes de permis palestiniennes.

Les démolitions de cette année sont en légère hausse par rapport à l’année dernière, qui avait connu le plus grand nombre de démolitions depuis au moins 2006, selon l’association israélienne de défense des droits B’Tselem.

Pendant ce temps, les autorités israéliennes ont réduit leurs efforts pour évacuer les avant-postes juifs non autorisés, affirment les colons.

« C’est le meilleur gouvernement que nous ayons jamais eu », a déclaré Shulamit Ben Yashar, 32 ans, de l’avant-poste d’Asa’el, dans les collines arides au sud d’Hébron. L’avant-poste – qui abrite 90 familles, dont Tuvia, le frère de Smotrich – a reçu l’approbation légale le 6 septembre.

La fièvre de la rénovation était forte dans le terrain de jeu d’Asa’el alors que les mères se réjouissaient de leur projet d’échanger des caravanes délabrées et des générateurs sifflants contre du béton et le réseau électrique national israélien.

Leurs voisins palestiniens – des bergers vivant sur des pentes poussiéreuses connues sous le nom de Masafer Yatta – risquent d’être expulsés par les autorités israéliennes et d’être victimes d’attaques croissantes de la part des colons. Les habitants de la zone rurale, que l’armée israélienne envisage de s’emparer, affirment que Smotrich et ses alliés ôtent la vie à leurs communautés.

« Nous pouvons à peine respirer », a déclaré Sameer Hammdeh, 38 ans, dont les deux chameaux ont été tués le mois dernier après avoir trébuché sur des fils-pièges qui, selon lui, avaient été placés par des colons. Les habitants affirment que les provocations des colons – endommageant les voitures palestiniennes et blessant le bétail – reflètent un sentiment d’impunité instillé par le gouvernement.

Smotrich et ses alliés se sont également engagés à accélérer le rythme de la construction des colonies. En juillet, le gouvernement a réduit à deux les six étapes d’approbation requises pour l’avancement des colonies : Smotrich et un comité de planification.

« Cela permet de construire beaucoup plus », a déclaré Zvi Yedidia Sukkot, député du parti sioniste religieux de Smotrich.

Le parti a proposé d’allouer 180 millions de dollars pour rénover les logements des colonies et construire de nouveaux hôpitaux et écoles. Les autorités sont en train d’ouvrir deux nouvelles routes de contournement de plusieurs millions de dollars pour amener les colons israéliens autour des villes palestiniennes.

L’une des routes contourne Hawara, une ville sensible où des colons ont incendié des dizaines de maisons et de voitures au début de cette année, à la suite de la fusillade mortelle de deux colons. À l’époque, Smotrich avait déclaré que la ville devait être « effacée ».

« Notre gouvernement a finalement compris que se retirer de ses terres est une récompense pour le terrorisme », a déclaré le rabbin Menachem Ben Shachar, professeur dans une yeshiva nouvellement construite à Homesh, l’un des quatre avant-postes évacués par Israël en 2005.

Les législateurs ont abrogé cette année la législation qui interdisait aux colons de visiter le site. Plus de 50 étudiants se balançaient en prière à la yeshiva lors d’une récente visite.

De telles décisions ont déstabilisé l’establishment de la défense israélienne. Les colons ont déclaré qu’en mai, les forces israéliennes avaient tenté de les empêcher de transporter de lourds équipements de construction pour construire une nouvelle yeshiva. Mais lorsque Smotrich a insisté, le gouvernement a brusquement ordonné aux troupes de permettre aux colons de construire.

« L’échelon politique a ordonné à l’échelon militaire de ne pas obéir à la loi », a déclaré Nitzan Alon, un général à la retraite qui commandait autrefois la région de Cisjordanie.

L’armée et le COGAT ont refusé de commenter cet incident. Mais un responsable de la sécurité, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de la question, a déclaré que l’intervention de Smotrich avait stoppé plusieurs démolitions prévues dans des avant-postes non autorisés.

Le mois dernier, la lutte acharnée entre les fidèles de Smotrich et les militaires soucieux de la sécurité a éclaté au grand jour lorsque les autorités israéliennes ont été filmées en train de pomper du ciment dans des puits au sud d’Hébron, obturant ainsi de manière permanente les sources d’eau palestiniennes dans la chaleur de l’été. Les Palestiniens avaient foré les puits sans permis, ce qu’Israël accorde rarement.

Les images se sont répandues sur les réseaux sociaux et le COGAT a été pris au dépourvu, a déclaré le responsable de la sécurité. L’agence a promis que toute démolition future de citernes d’eau « serait examinée en fonction de ses mérites ».

Les hommes de Smotrich « franchissent toutes les lignes », a déclaré Paz, l’ancien général. « Ils s’en moquent. »

Isabel Debré, Associated Press