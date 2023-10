Le ministre israélien des Affaires étrangères s’attend à une condamnation claire et sans équivoque du Vatican concernant l’attaque du Hamas : rapports

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a prononcé des paroles fermes contre le Vatican pour ne pas avoir condamné « clairement et sans équivoque » les « actions terroristes meurtrières » des terroristes du Hamas qui ont afflué en Israël la semaine dernière et tué plus de 1 300 Israéliens lors d’une attaque surprise, selon aux rapports.

Le Times of Israel a rapporté que Cohen a déclaré au secrétaire du Saint-Siège chargé des relations avec les États, Paul Gallagher, que le peuple d’Israël « s’attend à ce que le Vatican condamne clairement et sans équivoque les actions terroristes meurtrières ».

« Il est inacceptable que vous publiiez une déclaration exprimant votre inquiétude principalement pour les civils de Gaza alors qu’Israël enterre 1 300 personnes assassinées », a déclaré Cohen, selon le ministère des Affaires étrangères.

LE VATICAN PROPOSE DE MÉDIER LE CONFLIT ISRAÉL-GAZA ET DE NÉGOCIER LA LIBÉRATION DES OTAGES

Le 7 octobre, les forces dirigées par le Hamas ont traversé la frontière entre Israël et Gaza alors que les habitants dormaient, traînant les gens dans la rue, prenant certains en otages tout en perlant et en tuant d’autres.

Plus de 1 300 Israéliens ont été tués dans l’attaque, des milliers d’autres ont été blessés et beaucoup ont été pris en otage par le Hamas, violés, torturés et assassinés.

Depuis l’attaque, les responsables de l’Église catholique ont émis diverses réactions.

LES MOINES LUTTE POUR GARDER LES ÉGLISES DE JÉRUSALEM OUVERTES AUX CHRÉTIENS AU MILIEU DU CONFLIT ISRAÉL-HAMAS

« Je suis avec appréhension et tristesse ce qui se passe en Israël », a déclaré le pape François au lendemain de l’attentat. « J’exprime ma solidarité avec les proches des victimes et je prie pour tous ceux qui vivent des heures de terreur et d’angoisse. »

Le Patriarcat latin de Jérusalem a publié un communiqué alors que les combats se poursuivaient samedi dernier.

« L’opération lancée depuis Gaza et la réaction de l’armée israélienne nous ramènent à la pire période de notre histoire récente », a déclaré le Patriarcat latin. « Les trop nombreuses victimes et tragédies auxquelles les Palestiniens et les familles israéliennes doivent faire face, créeront davantage de haine et de division et détruiront de plus en plus toute perspective de stabilité. »

LE PAPE AFFIRME QU’ISRAËL A LE « DROIT » DE « SE DÉFENDRE » ET PLEURE LES INNOCENTS À GAZA

Juste avant le début des combats, Gallagher aurait prévu de se rendre en Israël, ce qui aurait été la première visite bilatérale d’un ministre des Affaires étrangères du Vatican.

Mercredi dernier, le pape François a affirmé le droit d’Israël à se défendre, mais s’est demandé si cela conduirait à une paix durable.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je continue de suivre avec larmes et appréhension ce qui se passe en Israël et en Palestine : de nombreuses personnes tuées, d’autres blessées », a déclaré le pape. « Je prie pour les familles qui ont vu un jour de fête transformé en jour de deuil, et je demande que les otages soient libérés immédiatement. »