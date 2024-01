Le ministre israélien des Affaires étrangères montre une vidéo faisant la promotion d’une île artificielle au large de Gaza – The Irish Times

Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a fait sourciller lundi en montrant à ses homologues de l’Union européenne une vidéo promouvant la construction d’une île artificielle pour Gaza lors des discussions sur la manière de ramener la paix dans la région. La vidéo a provoqué un malaise parmi certains représentants de l’UE présents aux négociations de Bruxelles, selon des responsables, qui espéraient progresser vers la fin du conflit et atténuer les souffrances à Gaza alors que les craintes de famine grandissent.

“Le ministre israélien a présenté ses projets d’îles artificielles au large de Gaza et son projet de liaison ferroviaire avec l’Inde”, a déclaré à la presse le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell. « Cela n’avait pas grand-chose à voir avec ce dont nous parlions. Je pense que le ministre aurait pu mieux utiliser son temps et se concentrer sur la sécurité de son pays, compte tenu du nombre élevé de morts à Gaza.

M. Katz avait déjà défendu cette idée lorsqu’il était ministre des Transports en 2017 comme alternative à l’octroi d’un port maritime à Gaza, préconisant que la communauté internationale finance une île artificielle patrouillée par Israël qui permettrait aux approvisionnements, à l’énergie et à l’eau d’atteindre Gaza. Gaza par un pont. Un responsable a qualifié la vidéo de « vieille de plusieurs années » et de « très bizarre ».

Il y a eu des frustrations croissantes à l’égard de l’administration israélienne du Premier ministre Binyamin Netanyahu parmi certains des plus proches alliés du pays. Au cours du week-end, M. Netanyahu a rejeté une solution à deux États dans des propos considérés comme un camouflet au président américain Joe Biden, car ils sont intervenus juste après que M. Biden ait indiqué que le Premier ministre pourrait accepter l’idée à la suite d’un appel téléphonique bilatéral.

Plusieurs États membres de l’UE ont déclaré au ministre israélien des Affaires étrangères qu’ils étaient favorables à la création d’un État palestinien aux côtés d’Israël, la soi-disant solution à deux États, a déclaré M. Borrell aux journalistes. « Les États membres ont été clairs : la solution pour une paix durable garantissant la sécurité d’Israël vivant côte à côte avec ses voisins impliquerait la création d’un État palestinien. Nous n’avons pas réussi à le faire changer d’avis, mais nous ne nous y attendions pas.

Le Tánaiste a qualifié d’« inacceptables » les récents commentaires du Premier ministre israélien Binyamin Netanyahu rejetant une solution à deux États avec la Palestine.

Plusieurs ministres ont également dit « directement » à M. Katz qu’Israël devait autoriser davantage d’aide humanitaire à Gaza, selon M. Borrell, qui a déclaré qu’à peine 100 camions pouvaient entrer dans le territoire assiégé chaque jour au lieu des 500 qui entreraient en temps normal. .

« Nous constatons désormais que des civils innocents meurent de faim. Et nous ne pouvons pas imaginer que cela se produise», a déclaré à la presse la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen.

Les pourparlers de Bruxelles ont réuni lundi des représentants de l’Égypte, de la Jordanie, de l’Arabie saoudite et de la Palestine dans le but de trouver une voie vers la paix.

Le ministre jordanien des Affaires étrangères, Ayman Safadi, a déclaré qu’Israël « défiait l’ensemble de la communauté internationale » en rejetant la solution à deux États. « Israël, avec cette politique actuelle, avec l’agression actuelle contre Gaza, avec ses mesures actuelles visant à saper la solution à deux États, condamne l’avenir de la région à davantage de conflits et à davantage de guerres. »

Un communiqué publié par le bureau de M. Netanyahu après l’appel avec M. Biden dimanche a déclaré qu’Israël doit conserver « le contrôle sécuritaire de Gaza » pour s’assurer qu’il ne constitue plus une menace, « une exigence qui contredit l’exigence de souveraineté palestinienne ».

M. Netanyahu a ensuite doublé sa déclaration avec une série de messages sur les réseaux sociaux dans lesquels il a déclaré qu’un État palestinien poserait « un danger existentiel pour Israël » et qu’Israël devait conserver le contrôle de la Cisjordanie palestinienne occupée. « Je ne ferai aucun compromis sur le contrôle total de la sécurité israélienne sur tout le territoire à l’ouest de la Jordanie – et cela est contraire à un État palestinien », a-t-il écrit.

A son arrivée aux négociations marathon entre les ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles, le Tánaiste Micheál Martin a critiqué les propos de M. Netanyahu rejetant l’idée d’un Etat palestinien.

[ Israel-Hamas war: What is the two-state solution to the conflict in Gaza and is it possible? ]

« Une solution à deux États est la garantie de sécurité ultime pour Israël, pour les citoyens israéliens et pour les Palestiniens, en termes de perspectives futures de coexistence harmonieuse. Il n’existe pas d’autre alternative durable à une solution à deux États. Les rapports que nous recevons, même hier soir, sont désastreux sur ce qui se passe à Gaza en termes de famine et en termes de conséquences humanitaires de cette guerre. Et il n’y a désormais aucune excuse pour tout retard ou tout retard dans l’acheminement de l’aide vitale à Gaza, et nous insisterons sur ces points avec beaucoup de force. »

[ Why is Iran the common link in so many conflicts, from Gaza to Pakistan? ]