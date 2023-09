Le ministre israélien des Affaires étrangères déclare que les États-Unis autoriseront les voyages sans visa pour les Israéliens | Actualités politiques

Washington DC – L’administration du président américain Joe Biden s’apprête à autoriser les citoyens israéliens à voyager sans visa aux États-Unis, a déclaré le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen, malgré les inquiétudes concernant le traitement réservé par Israël aux voyageurs palestiniens et arabo-américains.

Dans un message publié lundi sur les réseaux sociaux, Cohen a déclaré que l’adhésion imminente d’Israël au programme américain d’exemption de visa (VWP) était une « excellente nouvelle » pour le pays.

Cohen a déclaré que, « comme nous l’avions promis », Israël entrerait dans le programme en novembre.

Le gouvernement américain n’a pas officiellement annoncé qu’Israël rejoindrait le VWP, mais le porte-parole du Département d’État, Matthew Miller, a déclaré lundi qu’une décision serait prise dans les prochains jours.

Cela a été repris par un porte-parole du Département américain de la sécurité intérieure (DHS), qui a déclaré à Al Jazeera dans un courrier électronique lundi après-midi : « Nous n’avons rien à annoncer publiquement pour le moment, mais le DHS et le Département d’État prendront une décision finale. dans les jours à venir. »

La perspective de l’entrée d’Israël dans le VWP a été largement condamnée par les défenseurs des droits civiques arabo-américains.

C’est parce que l’un des principaux éléments du programme est ce que l’on appelle la « réciprocité » ; Les pays du VWP doivent autoriser les voyages sans visa pour les citoyens américains en échange d’un assouplissement similaire des exigences de visa pour leurs propres ressortissants voyageant aux États-Unis.

Cependant, de très nombreux ressortissants américains et étrangers d’origine palestinienne et arabe sont systématiquement refoulés par les autorités israéliennes, qui contrôlent tout accès aux territoires palestiniens occupés.

En 2019, Israël n’a pas autorisé les députées américaines Ilhan Omar et Rashida Tlaib à se rendre dans le pays et dans les territoires palestiniens occupés, invoquant « leurs activités de boycott contre Israël ».

Alors que les responsables américains ont promis que pour être accepté dans le VWP, Israël devrait traiter les Américains sur un pied d’égalité – soulignant que « le bleu est bleu » en référence à la couleur du passeport américain – les défenseurs des droits ont semé le doute sur la survie d’Israël. à la hauteur de ses engagements.

En juillet, les responsables américains et israéliens ont signé un protocole d’accord pour faciliter l’entrée d’Israël dans le programme. Cela a déclenché une période d’essai avant que l’administration Biden ne prenne une décision finale d’ici la fin du mois.

Cependant, même si elle était pleinement mise en œuvre comme prévu, les experts ont déclaré que l’admission d’Israël au programme pourrait encore violer la Constitution américaine, qui exige l’égalité de traitement devant la loi.

Par exemple, le mémorandum, dont une copie a été partagée avec Al Jazeera, reconnaît le droit d’Israël de refuser l’admission aux Américains sur la base de « préoccupations légitimes en matière de sécurité », une mise en garde dont les défenseurs affirment qu’Israël pourrait facilement abuser pour cibler les partisans des droits des Palestiniens.

De plus, il reste difficile de savoir si les citoyens américains présents à Gaza pourront quitter le territoire assiégé en vertu des nouvelles réglementations.

« Si elle est confirmée, cette décision est horrible », a déclaré Abed Ayoub, directeur exécutif du groupe de défense du Comité américano-arabe contre la discrimination (ADC), à Al Jazeera dans un communiqué lundi.

« En permettant la création et la reconnaissance de différentes classes de citoyens américains, notre gouvernement a approuvé et adopté la discrimination et l’apartheid israéliens. Avec cette décision, le gouvernement américain enverra le message que tous les détenteurs de passeports américains ne sont pas égaux.»