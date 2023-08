Le ministre israélien de la Sécurité nationale vient-il d’admettre la politique d’apartheid dans de nouveaux commentaires ?

L’État d’Israël occupe les territoires palestiniens de Cisjordanie, de Gaza et de Jérusalem-Est depuis la guerre de 1967. Les Palestiniens vivant dans ces territoires n’ont tout simplement pas les mêmes droits que les colons israéliens. Par exemple, il est rare que l’État israélien accorde aux Palestiniens des permis de construire alors même que les colonies s’étendent.

Les dirigeants israéliens expriment rarement en termes clairs que des systèmes juridiques distincts régissent les colons israéliens et les Palestiniens dans la même zone. Agir ainsi reviendrait à reconnaître les réalités divisées, que les groupes palestiniens, israéliens et internationaux de défense des droits de l’homme ont documentées comme étant l’apartheid. Mais les politiciens israéliens ont préféré occulter cette réalité.

Jusqu’à ce qu’un politicien incendiaire des implantations servant dans le gouvernement d’extrême droite israélien fasse sensation en Israël la semaine dernière lorsqu’il décrit la situation presque exactement comme l’ont fait les groupes de défense des droits de l’homme – non pas accidentellement, comme un lapsus, mais en grande partie exprès.

« Mon droit, le droit de ma femme et de mes enfants de se déplacer en Judée et Samarie » – les noms bibliques de la Cisjordanie – « est plus important que la liberté de mouvement pour les Arabes », a déclaré le ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir. version de Rencontrer la presse. « Mon droit à la vie passe avant la liberté de mouvement. »

« Désolé, Mohammad, mais c’est la réalité », a déclaré Ben-Gvir en se tournant vers un membre du panel télévisé, le journaliste Mohammad Magadli, citoyen palestinien d’Israël.

Il s’agit d’un résumé audacieux des politiques qui sous-tendent l’actuelle coalition d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu, et même celles de ses prédécesseurs, plus doux et plus favorables aux relations publiques.

Ben-Gvir a justifié le régime de sécurité intensif à une époque où se développait un mouvement populaire palestinien prêt à résister violemment à l’État israélien et où la violence des colons contre les Palestiniens augmentait.

Ce clip a rapidement fait le tour d’Internet. Le aparté désobligeant de Ben-Gvir – « Désolé, Mohammad » – est devenu un mème. Un éditeur israélien a écrit que « Désolé, Mohammad » serait un « nom approprié pour l’hymne national israélien ». L’éminente organisation israélienne de défense des droits de l’homme B’Tselem a lancé affectation des vidéos et des photos violentes de l’occupation israélienne sous-titrées des mots « Désolé, Mohammad ». Certains comptes ont commencé à publier des photos historiques de racisme et de discrimination – des années Jim Crow, de l’Afrique du Sud de l’apartheid et de l’Allemagne nazie – avec ces mots. (Certaines publications semblent avoir été supprimées ou supprimées pour violation des conditions d’utilisation des réseaux sociaux.)

Car le ton de Ben-Gvir a peut-être semblé provocateur, mais ce qu’il a déclaré à la télévision n’est en réalité que la politique de l’État d’Israël.

La polémique autour des propos de Ben-Gvir, brièvement expliquée

La déclaration de Ben-Gvir a provoqué une réaction violente. Le porte-parole du Département d’État américain a condamné ses propos. Et deux jours plus tard, le bureau de Netanyahu est intervenu sur la plateforme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, pour réparer les dégâts.

« Israël accorde une liberté de mouvement maximale en Judée et en Samarie aux Israéliens et aux Palestiniens », indique le communiqué. dit. « Malheureusement, les terroristes palestiniens profitent de cette liberté de mouvement pour assassiner des femmes, des enfants et des familles israéliennes en leur tendant une embuscade à certains endroits sur différents itinéraires. »

« C’est ce que voulait dire le ministre Ben-Gvir lorsqu’il a déclaré que ‘le droit à la vie précède la liberté de circulation' », a expliqué le cabinet du premier ministre.

Les nouveaux groupes militants palestiniens de base et les actes de terrorisme individuels se sont multipliés cette année. Mais cette année a également été extrêmement meurtrière pour les Palestiniens de Cisjordanie. Sous le gouvernement de Netanyahu, les colons ont été enhardis, ce qui a conduit à davantage de violence, à une annexion accrue des terres palestiniennes et à l’expansion des colonies. Cet empiétement a à son tour alimenté la violente résistance palestinienne. Cette dynamique crée des situations comme celle du début de l’été, lorsqu’un raid militaire israélien à Jénine a tué 12 Palestiniens, conduisant apparemment à des tirs de représailles palestiniens contre quatre Israéliens près d’une colonie, ce qui a ensuite conduit à davantage de violences des colons contre les Palestiniens, le tout en trois jours.

Netanyahu ne condamnait donc pas tant la position politique de Ben-Gvir que son ton.

L’avocat israélien Daniel Seidemann pointu a révélé que l’équipe de Netanyahu a posté sur X vendredi soir après le coucher du soleil, c’est-à-dire pendant le sabbat juif, lorsque Ben-Gvir et ses collègues du Parti du pouvoir juif seraient probablement hors ligne. « Il l’a posté uniquement en anglais, pas en hébreu, pour ne pas irriter sa base », a expliqué Seidemann.

Et lorsque Ben-Gvir s’est connecté samedi après le coucher du soleil, il a maintenu ses commentaires. « Non seulement je ne regrette pas mes paroles, mais je les répète encore une fois », a-t-il déclaré, avec un drapeau israélien derrière lui et le portrait officiel de Netanyahu posé sur l’étagère.

Itamar Ben Gvir ne s’excuse pas pour ses propos suprémacistes juifs lorsqu’il affirme que les droits des Juifs sont plus importants que ceux des Arabes. En fait, il double la mise et répète exactement ce qu’il a dit hier soir. Ben Gvir est une récompense pour BDS. pic.twitter.com/xEYTs6M4aB – Josh Foret (@drill_josh) 25 août 2023

Amichai Eliyahu, ministre israélien du Patrimoine et membre du parti de Ben-Gvir, a ajouté un autre exemple au genre dimanche.

« Dès que quelqu’un menace mon droit à la vie, je réduis légèrement ses droits civiques », a-t-il déclaré lors d’une émission télévisée.

« Limiter juste un tout petit peu ? Attila Somfalvi, présentateur de télévision a répondu. « Cela s’appelle l’apartheid, je pense, dans le dictionnaire. »

Ce que révèlent réellement les propos de Ben-Gvir

Ben-Gvir n’est pas n’importe quel provocateur ordinaire façonné par l’idéologie raciste du regretté rabbin Meir Kahane. Il n’est pas seulement un avocat qui a représenté des terroristes juifs qui ont tué des Palestiniens. Il est un ministre puissant du gouvernement d’extrême droite israélien.

Il a désormais exposé clairement ce que les Palestiniens endurent chaque jour. Ils n’ont pas de droits pour que les colons comme Ben-Gvir puissent se déplacer librement à travers la Cisjordanie occupée. Les Palestiniens et les colons israéliens voyagent sur des routes distinctes dans le territoire ; ils sont soumis à des systèmes juridiques différents. « L’élévation du droit de déplacement des Juifs (et de la plupart des droits civils et humains) par rapport à la liberté de mouvement (et d’autres droits) des Palestiniens est aussi ancienne que l’État lui-même », note Dahlia Scheindlin dans le journal israélien Haaretz.

Netanyahu a proposé une refonte controversée du système judiciaire israélien qui, entre autres, permettrait une politique d’annexion plus poussée des terres palestiniennes. Les partenaires ethno-nationalistes de la coalition gouvernementale soutiennent de telles mesures bureaucratiques. En particulier, les récentes mesures prises par le gouvernement visant à « transférer de nombreux pouvoirs de surveillance de la Cisjordanie des militaires aux dirigeants civils – en violation du droit international », comme le note l’avocat israélien Michael Sfard, font ouvertement avancer « une politique d’annexion unilatérale ».

En 2017, Bezalel Smotrich, aujourd’hui ministre des Finances de Netanyahu, a publié un manifeste radical intitulé « Le plan décisif d’Israël » qui prône l’expulsion des Palestiniens qui cherchent un État indépendant. Son « document pragmatique » autoproclamé détaille également la manière de faire progresser davantage les colonies et les avant-postes illégaux, ce qu’il appelle « la victoire par la colonisation ».

Pour les Palestiniens, aucun de ces commentaires n’est une surprise. C’est la réalité des territoires occupés. Mais cela est en quelque sorte éclairant pour Ben-Gvir de les dire à haute voix – et cela montre que les partenaires de coalition les plus extrémistes de Netanyahu opèrent dans un lieu confortable.