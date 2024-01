Le ministre israélien de la guerre, Gadi Eisenkot, déclare que vaincre le Hamas est irréaliste

CNN

Les divisions au sein du gouvernement israélien se creusent après la guerre Gadi Eizenkot suggéré la clé objectif de guerre : vaincre le Hamas est irréaliste et a convoqué des élections d’ici quelques mois.

« Ceux qui disent qu’il y a eu un coup dur et une démolition des capacités dans le nord de la bande de Gaza disent la vérité », a déclaré Eisenkot à la chaîne de télévision israélienne Channel 12 News jeudi soir. «Ceux qui parlent d’une défaite totale et d’un manque de volonté et de capacité ne disent pas la vérité. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de raconter des histoires. »

Eisenkot s’exprimait peu après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ait de nouveau déclaré que la campagne militaire israélienne se poursuivrait jusqu’à ce qu’elle obtienne une « victoire complète » sur le Hamas. Ses commentaires interviennent également après Israël a retiré quelques troupes du nord de Gaza et a signalé qu’une nouvelle phase du conflit allait bientôt commencer.

Mais Eizenkot a déclaré : « Aucun résultat stratégique n’a été atteint… Nous n’avons pas démoli l’organisation Hamas. »

Ces remarques sont le dernier symptôme des divisions au sein du gouvernement de coalition israélien, ainsi que du mécontentement croissant à l’égard des plans de guerre de Netanyahu. Créé peu après l’attaque brutale du Hamas du 7 octobre, le cabinet de guerre israélien comprend certains ministres déjà en désaccord les uns avec les autres.

Oren Ziv/AFP/Getty Images Gadi Eisenkot assiste aux funérailles de son fils Gal Eisenkot, tué alors qu’il servait dans l’armée israélienne à Gaza, le 8 décembre 2023.

Dans son interview, Eisenkot a déclaré qu’Israël avait besoin de nouvelles élections parce que le public n’a plus confiance dans le leadership de Netanyahu.

Il a également rejeté les inquiétudes concernant la tenue d’élections dans le pays alors que le pays est en guerre. « Le manque de confiance du public dans son gouvernement n’est pas moins grave que le manque d’unité pendant une guerre », a-t-il déclaré.

« Nous devons aller aux urnes et organiser des élections dans les prochains mois, afin de renouveler la confiance, car actuellement il n’y en a pas », a-t-il déclaré. « L’État d’Israël est une démocratie et doit se demander, après un événement aussi grave, comment aller de l’avant avec une direction responsable d’un échec aussi absolu ?

Même si le gouvernement a été créé pour montrer l’unité, il « ne cache pas le fait qu’il existe déjà des différences majeures dans la politique et l’approche », a déclaré Yohanan Plesner, président de l’Institut israélien de la démocratie (IDI) à Jérusalem, ajoutant que ces divisions sont désormais faire surface.

Reuven Hazan, politologue à l’Université hébraïque de Jérusalem, a déclaré qu’à mesure que la guerre franchirait le cap des 100 jours, des divisions émergeraient inévitablement. « Et c’est effectivement le cas », a déclaré Hazan à CNN, ajoutant que « les frontières entre les deux camps se creusent de jour en jour ».

Jack Guez/AFP/Getty Images Un char israélien surveille la bande de Gaza déchirée par la guerre depuis une position dans le sud d’Israël, le 19 janvier 2024.

Plus de trois mois après La guerre de Netanyahou contre Gaza, aucune fin du conflit n’est en vue. Israël a commencé sa campagne après que le Hamas a lancé des attaques surprises transfrontalières, tuant 1 200 personnes et en saisissant plus de 240 otages. Les autorités israéliennes estiment que plus d’une centaine sont toujours vivant en captivité, après que 105 d’entre eux aient été libérés lors d’une trêve temporaire en décembre. Des dizaines d’otages ont été tués et leurs corps restent à Gaza.

Entre-temps, plus de 24 000 personnes ont été tuées à Gaza, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas dans l’enclave, et des pans entiers du territoire ont été aplatis.

Hazan dit que le gouvernement israélien a décidé qu’il avait deux objectifs dans cette guerre, qui pourraient ne pas être tous deux réalisables. « L’une consiste à détruire le Hamas et l’autre à ramener les otages chez eux », a-t-il déclaré. « Et comme nous l’avons vu, après plus de cent jours, vous ne pouvez pas réaliser les deux. »

Eisenkot a déclaré que le gouvernement n’avait pas réussi à réaliser ce qui, selon lui, devrait être sa priorité absolue : obtenir la libération des otages.

« Il ne fait aucun doute pour moi quelle tâche est la plus prioritaire », a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de dilemme : pour moi, la mission est de sauver les civils (les otages) avant d’éliminer l’ennemi”, a déclaré Eisenkot, ajoutant qu’il serait temps plus tard d’éliminer le Hamas.

UN sondage menée en novembre par l’Institut israélien de la démocratie a révélé que même si les Israéliens soutiennent massivement à la fois la défaite du Hamas et la récupération des otages, ils considèrent que le retour des otages est plus important.

Alexandre Meneghini/Reuters Des familles d’otages et leurs partisans bloquent une route alors qu’ils appellent à la libération des otages pris par le Hamas, à Tel Aviv, Israël, le 18 janvier 2024.

Les relations d’Israël avec son allié le plus puissant, les États-Unis, sont également dans une spirale descendante. Jeudi, le Premier ministre israélien a exprimé une forte rejet d’un scénario d’après-guerre qui implique la création d’un État palestinien, ce que les États-Unis et d’autres pays ont réclamé.

L’idée de créer un État palestinien entrerait en conflit avec la sécurité d’Israël, a déclaré Netanyahu. Netanyahu a clairement exprimé son opposition à un État palestinien à plusieurs reprises avant ses remarques de jeudi.

“Dans tout accord dans un avenir proche, avec ou sans accord, l’Etat d’Israël doit contrôler la sécurité de toutes les terres situées à l’ouest du Jourdain”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Tel Aviv, interrogé sur les informations. qu’il a déclaré aux responsables américains qu’il s’opposait à l’idée d’une souveraineté palestinienne qui engloberait à la fois la Cisjordanie et Gaza.

Netanyahu a ajouté que les politiciens israéliens qui demandent sa démission demandent essentiellement la création d’un État palestinien.

Hazan estime que les relations entre Israël et les États-Unis risquent de se détériorer, notamment parce que Netanyahu veut s’accrocher au pouvoir.

Les hommes politiques israéliens actuels et anciens ont demandé à Netanyahu de démissionner.

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Netanyahu avait prolongé le conflit pour assurer sa propre survie politique, Eisenkot a répondu qu’il ne pensait pas que ce soit le cas.

L’ancien Premier ministre israélien Ehud Barak a également appelé à de nouvelles élections. Dans un éditorial publié jeudi dans Haaretz, il a averti que la stratégie actuelle de Netanyahu risquait de s’aliéner les États-Unis et de laisser Israël « embourbé dans le bourbier de Gaza ».

Une fois la guerre terminée, l’attention de l’opinion publique israélienne pourrait se tourner vers les défauts de Netanyahu avant la guerre, affirment certains analystes. Selon Plesner, une plus grande attention pourrait être portée sur la responsabilité de l’attaque du 7 octobre, ainsi que sur un nouveau mandat de leadership.

« Compte tenu de la situation de Netanyahu dans l’opinion publique, je ne suis pas sûr qu’il soit très enthousiaste à l’idée de voir cette phase se dérouler », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre, qui, avant la guerre, faisait face à des protestations massives contre ses projets de refonte judiciairea jusqu’à présent refusé d’assumer toute responsabilité dans les événements du 7 octobre. Il aurait également refusé de tenir des discussions à haut niveau sur les plans pour Gaza d’après-guerre, Les médias israéliens ont rapportélaissant une poignée de membres d’extrême droite de la coalition gouvernementale combler le vide avec des idées considéré par beaucoup comme extrémiste.

“(Netanyahu) comprend que pour rester au pouvoir, la guerre doit continuer”, a déclaré Hazan de l’Université hébraïque, “car le jour où la guerre prendra fin, c’est à ce moment-là que le peuple d’Israël se retournera contre lui.”

Amir Lévy/Getty Images Les Israéliens sont descendus dans les rues de Tel Aviv pour protester contre Netanyahu et son gouvernement, le 6 janvier 2024.

Un sondage d’opinion publié plus tôt ce mois-ci par l’Institut israélien de la démocratie (IDI) a révélé que seulement 15 % des Israéliens souhaitent que Netanyahu reste Premier ministre après la guerre. Vingt-trois pour cent ont déclaré vouloir que l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz soit Premier ministre après la guerre.

Gantz est largement considéré comme un successeur probable de Netanyahu lorsque des élections seront déclenchées.

« Aussi horrible que cela puisse paraître, il est dans l’intérêt politique et de survie de Netanyahu de poursuivre la guerre, et cela le mettra en désaccord avec l’administration Biden », a déclaré Hazan.

Même si des élections ont lieu en Israël, Netanyahu fera probablement campagne contre la perspective d’un État palestinien, disant à ceux qui le soutiennent que « lui seul peut dire non aux États-Unis et peut dire non à un État palestinien », a déclaré Hazan. ajoutant que le Premier ministre pense probablement que cela serait rendu public…