Le ministre israélien de la Défense se rend en Turquie alors que les relations se détendent

ANKARA, Turquie (AP) – Le ministre israélien de la Défense est devenu le premier haut responsable de la Défense de son pays à se rendre en Turquie jeudi en plus d’une décennie alors que les deux nations prennent des mesures pour normaliser leurs liens tendus.

Le ministre turc de la Défense, Hulusi Akar, a accueilli le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, à Ankara lors d’une cérémonie militaire avant que les deux hommes n’aient tenu des pourparlers et présidé des réunions entre les délégations de leurs pays, a déclaré le ministère turc de la Défense nationale.

La Turquie et Israël étaient autrefois des alliés régionaux proches avec de larges liens de défense, mais les relations sont devenues de plus en plus tendues sous le régime du président turc Recep Tayyip Erdogan. Le dirigeant turc a été un critique virulent de la politique d’Israël envers les Palestiniens, tandis qu’Israël s’est opposé aux liens de la Turquie avec le groupe militant palestinien Hamas, qui dirige la bande de Gaza.

Les relations se sont rompues en 2010 après que les forces israéliennes ont pris d’assaut une flottille à destination de Gaza transportant de l’aide humanitaire pour les Palestiniens qui a brisé un blocus israélien. L’incident a entraîné la mort de neuf militants turcs et les pays ont retiré leurs ambassadeurs respectifs.

Suite à une tentative de resserrement des liens, la Turquie a de nouveau rappelé son ambassadeur en 2018 après que les États-Unis ont déplacé leur ambassade en Israël à Jérusalem.

Les relations ont commencé à se dégeler après le départ de l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Le président israélien Isaac Herzog a effectué une visite d’État en Turquie en mars, suivi du Premier ministre Yair Lapid – qui était alors ministre des Affaires étrangères – en juin. Le mois dernier, Erdogan et Lapid se sont rencontrés en marge de la réunion annuelle de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York.

La Turquie et Israël ont récemment annoncé qu’ils reconduiraient leurs ambassadeurs respectifs.

Les deux pays étaient autrefois des partenaires de défense proches. Les pactes de défense signés au milieu des années 1990 ont permis aux pilotes de l’armée de l’air israélienne de s’entraîner dans l’espace aérien turc. Israël a modernisé les chars et les avions militaires turcs et a fourni des drones et d’autres équipements de haute technologie.

Les pays partagent toujours divers intérêts stratégiques, y compris contenir l’Iran.

Israël a récemment remercié la Turquie pour sa coopération en matière de renseignement contre les tentatives iraniennes de mener des attaques en Turquie.

Erdogan a exprimé son intérêt à ce que la Turquie exploite les gisements de gaz naturel offshore d’Israël en mer Méditerranée.

