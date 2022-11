Le ministre israélien de la Défense qualifie l’enquête américaine sur le meurtre d’un journaliste de “grave erreur”

Les États-Unis enquêtent sur la mort de la journaliste palestinienne américaine Shirin Abu Akleh. Le ministre israélien de la Défense a déclaré qu’Israël ne coopérerait pas.

L’enquête a été repoussée mardi par le Premier ministre israélien Yair Lapid, qui a déclaré lors d’un discours au parlement israélien que « Notre forte protestation a été transmise aux Américains aux niveaux appropriés. pays ou organisme, aussi amical soit-il.

Il a ajouté : « Tsahal est une armée morale et éthique. Les soldats de Tsahal et leurs commandants défendent l’État d’Israël. Ils enquêtent de manière approfondie sur tout événement irrégulier et sont attachés aux valeurs et aux lois de la démocratie.

Lundi, le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a d’abord déclaré que le ministère américain de la Justice avait lancé une enquête indépendante sur l’assassinat d’Abu Akleh. L’enquête serait menée par le FBI.

Un porte-parole du ministère de la Justice n’a fait aucun commentaire lorsqu’il a été interrogé par l’Associated Press sur la question, et il n’y avait aucun détail sur le moment où une enquête pourrait commencer et ce qu’elle impliquerait. Cependant, une telle enquête sur les actions israéliennes serait une étape rare, voire sans précédent.

Un porte-parole du FBI a déclaré à Fox News Digital que “le FBI ne confirme ni ne nie avoir mené des enquêtes spécifiques”. Les questions de Fox News Digital envoyées au ministère de la Justice restent sans réponse.

ISRAËL ADMET QUE Tsahal A PROBABLEMENT TUÉ UN JOURNALISTE D’AL JAZEERA “ACCIDENTELLEMENT”

Abu Akleh, un journaliste d’Al Jazeera, a été tué par balle alors qu’il était en mission dans la ville palestinienne de Jénine, en Cisjordanie, couvrant un raid de Tsahal contre des terroristes en mai 2022.

Gantz a écrit sur Twitter que la décision américaine est une “grave erreur”. Il a dit qu’Israël soutiendrait ses soldats et ne coopérerait pas avec l’enquête externe. “Tsahal a mené une enquête professionnelle et indépendante, qui a été présentée aux responsables américains avec qui les détails de l’affaire ont été partagés.”

Le frère d’Abu Akleh, Tony Abu Akleh, a déclaré à Al Jazeera que la famille était optimiste quant aux rapports d’une enquête américaine, affirmant qu’il était “très important de tenir les responsables responsables et d’empêcher des crimes similaires. Nous espérons que ce sera un tournant dans l’enquête sur la mort de Shireen”, a-t-il déclaré.

AFFRONTEMENT DE LA POLICE ISRAÉLIENNE AVEC DES PERSONNES EN DOMMAGE PORTANT LE CERCUEIL DE LA JOURNALISTE D’AL JAZEERA SHIREEN ABU AKLEH

Il y a eu une pression intense pour une enquête américaine de la part de la famille d’Abu Akleh et des membres démocrates du Congrès, y compris plusieurs législateurs modérés connus pour leur ferme soutien à la relation américano-israélienne, tels que le sénateur Robert Menendez et le sénateur Corey Booker. Quelques jours après sa mort, 57 législateurs démocrates ont signé une lettre au secrétaire d’État américain Antony Blinken et au directeur du FBI demandant une enquête indépendante sur le meurtre.

Plusieurs enquêtes médiatiques, dont une menée par l’ONU, ont conclu que le tir provenait de tirs de Tsahal et avait tué Abu Akleh, similaire à la position palestinienne.

Israël a d’abord rejeté les rapports et les allégations, pour admettre en septembre, après une autre enquête approfondie surveillée par les États-Unis, qu’un soldat israélien a probablement tiré sur Abu Akleh par erreur. L’armée israélienne a clos l’enquête et a refusé d’inculper les personnes impliquées.

L’annonce est intervenue après les élections israéliennes qui ont donné à Benjamin Netanyahu la tâche de former un nouveau gouvernement de droite.