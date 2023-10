TEL AVIV, Israël — Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, estime que son pays n’a « pas d’autre choix » que de se défendre et que le Hamas a sous-estimé à quel point le peuple israélien est « dur et obstiné ».

Faisant écho aux sentiments d’autres dirigeants israéliens, il affirme que les Israéliens n’ont nulle part où aller, affirmant que « c’est une arme grande et puissante », a déclaré Gallant à un petit groupe de journalistes lors d’une table ronde d’une heure dans son bureau de Tel Aviv vendredi.

“2023 n’est pas 1943”, a-t-il ajouté, faisant référence à l’Holocauste. “Nous avons désormais la capacité de nous protéger.”

Le Hamas est un groupe islamiste palestinien désigné comme organisation terroriste par les États-Unis, l’Union européenne et d’autres. Il a procédé le 7 octobre à une incursion sans précédent en Israël depuis la bande de Gaza voisine, tuant plus de 1 400 personnes, pour la plupart des civils, et prenant plus de 200 autres en otages, selon les autorités israéliennes. En réponse, l’armée israélienne a mené des frappes aériennes à grande échelle sur Gaza, tuant plus de 7 000 personnes et en blessant plus de 18 000 autres, selon le ministère de la Santé dirigé par le Hamas. ABC News n’a pas confirmé de manière indépendante ces chiffres de victimes.

Gaza, un territoire de 140 milles carrés, abrite 2 millions de Palestiniens qui vivent sous un blocus imposé par Israël et l’Égypte voisins depuis la prise du pouvoir par le Hamas en 2007.

Au cours de la table ronde de vendredi, les journalistes ont insisté auprès du ministre israélien de la Défense sur les pertes civiles signalées à Gaza. Il a déclaré que l’armée israélienne faisait tout son possible pour éviter la perte de vies civiles. Les agences humanitaires ont mis en garde à plusieurs reprises contre une crise humanitaire sans précédent qui se déroulait à Gaza au milieu du siège total imposé par Israël.

“Nous ne voulons pas frapper des civils”, a-t-il déclaré aux journalistes. Les dirigeants politiques et militaires israéliens insistent sur le fait que le Hamas se cache délibérément parmi la population civile.

Gallant a diffusé des extraits de certaines des vidéos qui, selon lui, avaient été prises par le Hamas lors de l’attaque terroriste du 7 octobre, déclarant aux journalistes qu’aucun de ces clips n’était la version complète ou la plus graphique. Ils décrivaient des actes de meurtre brutaux et violents. Il a souligné qu’il s’était entretenu “tous les jours” avec son homologue américain Lloyd Austin depuis le massacre.

«Le secrétaire à la Défense Austin m’a dit qu’au cours des six années où il a combattu l’EI, il n’avait jamais rien vu de pareil», a déclaré Gallant. “Nous partageons 100 % des valeurs et 99 % des intérêts avec les Etats-Unis.”

Austin avait déclaré lors d’un discours avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu le 13 octobre à Tel Aviv que les attaques du Hamas étaient « pires que ce que j’ai vu avec l’EI ».

Gallant a défini une mission en quatre étapes : détruire le Hamas, restituer les otages, sécuriser la frontière sud d’Israël et dissuader les adversaires. Il a juré que son pays ne permettrait pas au Hamas de survivre et de tuer à nouveau.

Afin d’éliminer le Hamas, Gallant a déclaré que l’armée israélienne doit d’abord arrêter les attaques des militants et les cibler depuis les airs, la terre et la mer. Il y aura ensuite une opération terrestre à Gaza avec un grand nombre de forces israéliennes, ce qui, selon Gallant, prendra beaucoup de temps. Cette nouvelle phase a désormais commencé. Gallant a ensuite déclaré que l’armée israélienne se concentrerait sur la destruction des poches de résistance à Gaza.

La phase finale sera ce qu’un responsable israélien appelle « le lendemain ». Ici, leurs plans sont moins détaillés qu’une vision pour Gaza sans le Hamas ni Israël aux commandes.

Lorsqu’on lui a demandé si Israël attendait pour lancer l’opération terrestre jusqu’à ce que les États-Unis donnent le feu vert ou que tous les otages soient libérés, Gallant a répondu : « Nous attendrons les meilleures conditions ».

Au milieu des spéculations sur la possible implication de l’Iran dans l’attaque du 7 octobre, Gallant a déclaré aux journalistes que c’était la décision du Hamas de mener cette incursion meurtrière en Israël. Mais il a ajouté que l’Iran est connu pour fournir des financements, des formations et des armes au Hamas ainsi qu’au groupe militant libanais Hezbollah. Les responsables américains ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu de preuves de l’implication directe de l’Iran dans l’attaque du 7 octobre.

“Nous ne cherchons pas à de plus grandes guerres”, a-t-il ajouté. “Mais nous nous préparons contre l’Iran et le Hezbollah et devons être prêts.”