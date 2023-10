Le ministre israélien de la Défense ordonne un « siège complet » de Gaza

Le dernier:

Israël s’engage à couper l’électricité et à empêcher l’entrée de nourriture, d’eau et de carburant à Gaza en cas de « siège complet » du territoire.

Les médias israéliens rapportent qu’au moins 700 personnes ont été tuées en Israël depuis les attaques de samedi ; Les responsables palestiniens affirment que plus de 400 personnes ont été tuées à Gaza.

Des groupes militants palestiniens affirment détenir plus de 130 prisonniers du côté israélien.

Le Hamas affirme que ses attaques sont des représailles à l’escalade de l’agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem.

Les forces israéliennes affirment qu’elles combattent toujours les militants dans plusieurs villes du sud d’Israël.

Affaires mondiales Canada examine les informations selon lesquelles un Canadien est décédé et deux Canadiens sont portés disparus.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a ordonné lundi un « siège complet » de Gaza, affirmant que les autorités couperaient l’électricité et bloqueraient l’entrée de nourriture et de carburant, deux jours après que les combattants du Hamas ont déclenché un barrage de roquettes et infiltré les villes du sud d’Israël lors d’une incursion sans précédent depuis le territoire palestinien.

Dans le même temps, le ministre de l’Infrastructure Israel Katz a déclaré qu’il avait ordonné la coupure immédiate de l’approvisionnement en eau d’Israël vers la bande de Gaza gérée par le Hamas, affirmant que « ce qui s’est passé dans le passé ne sera plus dans le futur ».

L’armée israélienne a annoncé lundi avoir réussi à chasser les combattants du Hamas des communautés envahies, tandis que les forces israéliennes pilonnaient la bande de Gaza depuis les airs et se préparaient à une campagne qui, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, détruirait « les capacités militaires et gouvernementales » du groupe militant. .

Les civils ont payé un lourd tribut des deux côtés. Au moins 700 personnes auraient été tuées en Israël et plus de 400 à Gaza lors du raid le plus meurtrier sur le territoire israélien depuis les attaques égyptiennes et syriennes lors de la guerre du Kippour il y a 50 ans. Quelque 2 000 personnes ont été blessées de chaque côté.

Des groupes militants palestiniens ont affirmé détenir plus de 130 prisonniers du côté israélien.

Alors que l’armée israélienne a déclaré que les combats dans les villes frontalières s’étaient pour l’instant largement calmés, elle a continué à combattre le Hamas dans « sept à huit » endroits du sud d’Israël.

En outre, les militants palestiniens ont continué à tirer des barrages de roquettes, déclenchant des sirènes de raid aérien à Jérusalem et à Tel-Aviv. Selon certaines informations, le Hamas aurait tiré lundi des dizaines de roquettes vers les villes d’Ashdod et d’Ashkelon, dans le sud d’Israël, en réponse aux frappes aériennes israéliennes.

Le porte-parole de l’armée israélienne, Richard Hecht, a déclaré qu’il y avait encore de nombreuses brèches à la frontière, que le Hamas pourrait utiliser pour faire entrer davantage de combattants et d’armes.

Une femme d’Ashkelon, dans le sud d’Israël, se tient à côté d’un bâtiment qui a été touché pendant la nuit par une roquette tirée de Gaza. Lundi, les forces israéliennes combattaient toujours le Hamas dans « sept à huit » endroits dans le sud d’Israël. (Menahem Kahana/AFP/Getty Images)

Lundi, les Forces de défense israéliennes ont déclaré que 70 militants supplémentaires avaient infiltré le kibboutz Be’eri dans la nuit.

Israël frappe plus de 1 000 cibles à Gaza

Pendant ce temps, Israël a frappé plus de 1 000 cibles à Gaza, a déclaré son armée, y compris des frappes aériennes qui ont rasé une grande partie de la ville de Beit Hanoun, dans le coin nord-est de l’enclave.

Le contre-amiral israélien Daniel Hagari a déclaré aux journalistes que le Hamas utilisait la ville comme base pour ses attaques. Aucune information n’a été communiquée dans l’immédiat sur les victimes, et la plupart des dizaines de milliers d’habitants de la communauté ont probablement fui avant.

Abritant quelque deux millions d’habitants, la bande de Gaza est dirigée par le Hamas depuis qu’il a pris le contrôle du territoire en 2007. Commission des droits de l’homme de l’ONU L’année dernière, Israël a continué à occuper Gaza malgré son désengagement en 2005, en contrôlant efficacement les mouvements à l’intérieur et à l’extérieur de ses frontières et l’approvisionnement en produits essentiels comme l’eau et l’électricité.

L’économie de Gaza est depuis longtemps étouffée par un blocus imposé par Israël avec l’aide de l’Égypte – un blocus qui a été « largement condamné comme une politique pouvant équivaloir à une punition collective », selon l’ONU.

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement d’extrême droite israélien a accéléré la construction de colonies en Cisjordanie occupée, la violence des colons israéliens y a déplacé des centaines de Palestiniens et les tensions ont éclaté autour de la mosquée Al-Aqsa, un lieu saint brûlant à Jérusalem.

Les soldats israéliens se sont rassemblés lundi sur et autour d’un char du côté israélien de la frontière avec Gaza. (Amir Cohen/Reuters)

L’armée israélienne appelle des réservistes

La déclaration de guerre laissait présager de nouveaux combats à venir, et la question majeure était de savoir si Israël lancerait une attaque terrestre sur Gaza, une décision qui, dans le passé, a entraîné une intensification des pertes. Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que l’armée avait appelé environ 100 000 réservistes et a déclaré dans un communiqué qu’Israël viserait à mettre fin au règne du Hamas sur Gaza.

« Notre tâche est de garantir que le Hamas ne disposera plus de capacités militaires pour menacer Israël », a déclaré le porte-parole Jonathan Conricus dans une vidéo tweetée par l’armée israélienne.

« Et en plus de cela, nous veillerons à ce que le Hamas ne soit plus en mesure de gouverner la bande de Gaza. »

REGARDER | Les familles des otages israéliens plaident pour leur libération : Les familles des otages israéliens plaident pour leur retour Vidéo en vedetteDes dizaines d’Israéliens sont retenus en otages, dont beaucoup ont été capturés lors d’un concert dans le désert près de Gaza, et leurs familles craignent le pire tout en plaidant pour leur retour.

Comment les dernières violences ont commencé samedi

Après avoir franchi les barrières israéliennes avec des explosifs samedi à l’aube, des hommes armés du Hamas ont tiré sur des civils et enlevé des personnes dans des villes, le long des autoroutes et lors d’un festival de musique techno auquel ont participé des milliers de personnes dans le désert. Le service de secours Zaka a déclaré avoir retiré environ 260 corps du festival et que ce nombre devrait augmenter. On ne sait pas exactement combien de ces corps étaient déjà inclus dans le bilan global d’Israël.

L’armée israélienne estime qu’un millier de combattants du Hamas ont participé à la première incursion de samedi. Ce chiffre élevé souligne l’ampleur de la planification du groupe militant au pouvoir à Gaza, qui a déclaré avoir lancé l’attaque en réponse aux souffrances croissantes des Palestiniens sous l’occupation et le blocus de Gaza par Israël.

Le Hamas et le plus petit groupe du Jihad islamique ont affirmé avoir capturé plus de 130 personnes en Israël et les avoir amenées à Gaza, affirmant qu’elles seraient échangées contre la libération de milliers de Palestiniens emprisonnés par Israël. Cette annonce, bien que non confirmée, constitue le premier signe de l’ampleur des enlèvements.

Parmi les prisonniers figurent des soldats et des civils, notamment des femmes, des enfants et des personnes âgées, pour la plupart des Israéliens, mais aussi des personnes d’autres nationalités. L’armée israélienne a seulement déclaré que le nombre de captifs était « important ».

Mayyan Zin, mère divorcée de deux enfants, a déclaré qu’elle avait appris que ses deux filles avaient été enlevées lorsqu’un parent lui avait envoyé des photos d’un groupe Telegram les montrant assises sur des matelas en captivité. Elle a ensuite trouvé en ligne des vidéos d’une scène effrayante dans la maison de son ex-mari, dans la ville de Nahal Oz : des hommes armés qui étaient entrés par effraction lui parlent, la jambe en sang, dans le salon près de leurs deux filles terrifiées et en pleurs, Dafna, 15 ans. , et Ella, 8 ans.

Une autre vidéo montrait le père emmené de l’autre côté de la frontière vers Gaza. « Ramenez simplement mes filles à la maison et dans leur famille. Tout le monde », a déclaré Zin.

REGARDER | Des policiers de Sdérot abattus lors d’une attaque surprise : Les Israéliens évaluent leurs pertes et ripostent après l’attaque du Hamas Vidéo en vedetteCette vidéo contient des images troublantes | Un jour après l’attaque meurtrière du Hamas, les Israéliens évaluent les dégâts et les pertes tandis que le gouvernement déclare la guerre et lance sa contre-offensive.

À Gaza, les habitants craignaient une nouvelle escalade. Dimanche soir, les frappes aériennes israéliennes avaient détruit 159 logements à travers Gaza et gravement endommagé 1 210 autres, a indiqué l’ONU.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l’UNRWA, a déclaré qu’une école abritant plus de 225 personnes avait été directement touchée. Il n’a pas été précisé d’où venait l’incendie.

Rapports faisant état de Canadiens portés disparus ou tués

Affaires mondiales Canada a cité des informations selon lesquelles un Canadien dans la région est décédé et deux autres Canadiens sont portés disparus.

« Les responsables du gouvernement canadien en Israël sont en contact avec les autorités locales pour confirmer et recueillir des informations supplémentaires », a indiqué Affaires mondiales dans un communiqué.

L’agence a déclaré avoir reçu plus de 400 demandes concernant les combats. Il indique que 1 419 Canadiens sont inscrits au registre volontaire des Canadiens à l’étranger dans l’État d’Israël, et 492 Canadiens sont enregistrés en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.

Un missile a explosé dimanche dans la ville de Gaza lors d’une frappe aérienne israélienne. (Mahmud Hams/AFP/Getty Images)

Israël frappe Gaza avec des frappes aériennes meurtrières

Dans la ville palestinienne de Rafah, dans le sud de Gaza, une frappe aérienne israélienne a tué lundi matin 19 personnes, dont des femmes et des enfants, a déclaré Talat Barhoum, médecin à l’hôpital local Al-Najjar.

Un Israélien regarde par la fenêtre d’un bâtiment qui a été touché lundi par des roquettes de Gaza lancées vers Israël à Ashkelon, dans le sud d’Israël. (Amir Cohen/Reuters) Barhoum a déclaré que l’avion avait frappé la maison de la famille Abu Hilal et que l’une des personnes tuées était Rafaat Abu Hilal, un chef d’un groupe armé local. La grève a causé des dégâts aux habitations environnantes.

Au cours du week-end, une autre frappe aérienne contre une maison à Rafah a tué 19 membres de la famille Abu Outa, dont des femmes et des enfants, alors qu’ils se blottissaient au rez-de-chaussée dans la ville de Rafah, au sud de Gaza, ont indiqué des survivants.

REGARDER | Des centaines de combattants du Hamas ont envahi les points frontières franchis : Comment s’est déroulée l’attaque surprise du Hamas contre Israël Vidéo en vedetteIsraël a déclaré la guerre au Hamas après que le groupe militant palestinien a lancé une attaque surprise qui a fait des centaines de morts. Le National explique comment le Hamas n’a apparemment pas été détecté par les services de renseignement israéliens pendant les mois et les jours qui ont précédé l’attaque et ce qui pourrait arriver ensuite.

Au cours du week-end, le cabinet de sécurité israélien a déclaré la guerre et approuvé des « mesures militaires significatives » en réponse à l’attaque du Hamas. Les étapes n’ont pas été définies, mais la déclaration semble donner un large mandat à l’armée et au Premier ministre Benjamin Netanyahu.