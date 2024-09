Le ministre israélien de la Défense fait allusion à une opération terrestre contre le Hezbollah

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a semblé faire allusion lundi à une éventuelle opération terrestre contre les militants du Hezbollah soutenus par l’Iran au Liban, dans une déclaration vidéo lors d’une réunion avec des commandants militaires dans le nord d’Israël.

« L’élimination de [Hezbollah leader Hassan] Nasrallah est une étape très importante, mais ce n’est pas tout. Nous utiliserons toutes les capacités dont nous disposons », a-t-il déclaré.

« Si quelqu’un de l’autre côté n’a pas compris ce que signifient les capacités, ce sont toutes des capacités, et vous faites partie de cet effort. »

Gallant a réaffirmé l’objectif déclaré d’Israël de protéger ses régions du nord des tirs de roquettes du Hezbollah et de permettre le retour de milliers de résidents déplacés.

Environ 60 000 personnes ont été évacuées du nord en raison des attaques quasi quotidiennes perpétrées par le groupe soutenu par l’Iran, qui ont commencé après que des militants dirigés par le Hamas depuis Gaza ont lancé leurs attaques meurtrières contre le sud d’Israël il y a près d’un an.

REGARDER | À quoi pourrait ressembler une invasion à grande échelle: Comment pourrait se dérouler une invasion terrestre israélienne du Liban ? | À propos de ça Alors que les tensions augmentent le long de la frontière nord d’Israël avec le Liban, un haut responsable militaire israélien a déclaré que les troupes se préparaient à une potentielle invasion terrestre ciblant les avant-postes militaires du Hezbollah. Andrew Chang explique à quoi ressemblerait une invasion à grande échelle et pourquoi de nombreux dirigeants mondiaux craignent le pire. Images fournies par Getty Images et Reuters.

Israël n’a pas exclu une invasion terrestre et ses troupes s’y sont entraînées. Plusieurs chars et véhicules blindés israéliens ont été aperçus dans le nord du pays vendredi dernier après que les chefs militaires ont déclaré que ses forces aériennes continueraient à assister toute éventuelle opération terrestre transfrontalière au Liban.

Les commentaires de Gallant interviennent alors que les frappes aériennes israéliennes sur des cibles à Beyrouth et ailleurs au Liban se poursuivent, prolongeant une vague d’attaques de deux semaines qui a éliminé plusieurs commandants du Hezbollah, dont Nasrallah, le chef vétéran du groupe, vendredi dernier.

Un portrait du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, au milieu des destructions causées par les frappes aériennes israéliennes à Saksakiyeh, à environ 60 kilomètres au sud de Beyrouth, le 26 septembre. (Mahmoud Zayyat/AFP/Getty Images)

Israël a informé les États-Unis d’un certain nombre d’opérations, a déclaré lundi le Département d’État, ajoutant qu’ils avaient discuté de rapports faisant état d’opérations terrestres, et Israël a déclaré à Washington qu’il s’agissait, pour l’instant, d’opérations limitées axées sur les infrastructures du Hezbollah à proximité de la frontière. frontière avec le Liban.

Lorsqu’on lui a demandé s’il savait quelque chose sur les projets d’une « opération limitée au Liban », le président américain Joe Biden a déclaré lundi : « J’en suis plus conscient que vous ne le pensez et je suis à l’aise avec leur arrêt. Nous devrions avoir un cessez-le-feu maintenant. «

Les États-Unis envoient « quelques milliers » de soldats au Moyen-Orient pour renforcer la sécurité et défendre Israël si nécessaire, a annoncé lundi le Pentagone. Les forces supplémentaires porteraient le nombre total de soldats dans la région à 43 000 hommes.

Cette présence accrue impliquera plusieurs escadrons d’avions de combat et d’attaque, a déclaré aux journalistes la porte-parole du Pentagone, Sabrina Singh. Les responsables américains ont déclaré que le total comprenait également un petit nombre d’autres troupes destinées à augmenter la présence.

REGARDER | Le président américain a posé des questions sur une éventuelle invasion israélienne du Liban : Biden interrogé sur la possibilité d’une opération israélienne limitée au Liban Le président américain Joe Biden, qui a tenu lundi une conférence de presse sur les conséquences de l’ouragan Hélène, a répondu à une question sur l’escalade des tensions au Moyen-Orient et la possibilité que l’armée israélienne lance une opération limitée au Liban.

L’assassinat de Nasrallah, ainsi que la série d’attaques contre les appareils de communication du groupe, constituent le coup le plus dur porté au Hezbollah depuis que l’Iran l’a créé en 1982 pour combattre Israël.

Les frappes aériennes ont également tué environ 1 000 Libanais et forcé un million de personnes à fuir leurs foyers, selon des responsables libanais. Ce week-end, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que plus de 200 000 personnes avaient été déplacées à l’intérieur du Liban.

Affaires mondiales Canada a déclaré la semaine dernière que deux Canadiens étaient morts au Liban au milieu des hostilités. La ministre des Affaires mondiales, Mélanie Joly, a également déclaré qu’Ottawa réservait des sièges sur des vols commerciaux pour aider les Canadiens à quitter le Liban.

Le Hezbollah se dit prêt à envahir le territoire

Le secrétaire général adjoint du Hezbollah, Naim Qassem, a déclaré lundi que son groupe nommerait un nouveau chef dès que possible pour remplacer Nasrallah et a promis que l’organisation soutenue par l’Iran continuerait à combattre Israël.

« La résistance islamique continuera à affronter l’ennemi israélien pour soutenir Gaza et la Palestine, pour défendre le Liban et son peuple, et en réponse aux assassinats et aux meurtres de civils », a-t-il déclaré.

Qassem a déclaré que les combattants du Hezbollah avaient continué à tirer des roquettes jusqu’à 150 kilomètres en territoire israélien et étaient prêts à faire face à toute éventuelle incursion terrestre israélienne.

« Si les Israéliens décident d’entrer par voie terrestre, les forces de résistance sont prêtes à un engagement terrestre », a-t-il déclaré. « Nous sommes convaincus que l’ennemi israélien n’atteindra pas ses objectifs et que nous sortirons victorieux de cette bataille. »

La France appelle à la retenue

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a de nouveau exhorté lundi Israël à ne pas entreprendre d’invasion terrestre du Liban, affirmant que la France renforcerait son soutien à l’armée libanaise.

« J’exhorte Israël à s’abstenir de toute incursion terrestre et à cesser le feu. J’appelle le Hezbollah à faire de même et à s’abstenir de toute action susceptible de conduire à une déstabilisation régionale », a déclaré Barrot aux journalistes lors de sa visite au Liban.

Aux premières heures de lundi, une frappe israélienne dans le centre de Beyrouth a coûté la vie à trois membres du Front populaire de libération de la Palestine, une petite faction de gauche de l’Organisation de libération de la Palestine.

Lorsqu’une équipe de CBC News s’est rendue sur place dans le quartier de Kola, des débris et des effets personnels étaient éparpillés autour d’un passage souterrain en face de l’immeuble qui a été touché. Une partie du trottoir semblait tachée de sang.

Les dégâts sont visibles là où un missile a frappé un immeuble d’habitation dans le quartier à majorité sunnite de Kola, dans le centre de Beyrouth, lundi. (Jason Ho/CBC)

Jamal Hussein, 66 ans, un habitant du quartier, était assis sur une chaise de jardin en plastique près du site et a déclaré à CBC News qu’il avait entendu l’explosion pendant la nuit. Il a déclaré qu’il faisait trop de bruit pour dormir, avec les frappes aériennes israéliennes ciblant la ville nuit après nuit, et qu’il était frustré par la récente escalade des hostilités.

La zone, à majorité sunnite, est généralement très fréquentée, mais l’armée a empêché les gens d’y entrer lundi. Le bâtiment qui a été touché présentait des dommages structurels évidents, et certains habitants ont déclaré qu’on leur avait dit qu’il y avait encore un missile non explosé à l’intérieur. En milieu d’après-midi, on pouvait voir un drone voler à haute altitude.

Jamal Hussein, 66 ans, habitant du quartier de Kola à Beyrouth, a entendu lundi l’explosion qui a détruit un immeuble et tué plusieurs membres du Front populaire de libération de la Palestine, une faction de gauche de l’Organisation de libération de la Palestine. (Jason Ho/CBC)

Un commandant du Hamas tué lors d’une frappe de lundi

Dans la ville côtière du sud de Tyr, les frappes de lundi matin ont également tué un commandant du Hamas qui travaillait pour l’agence humanitaire palestinienne UNRWA, a rapporté l’Associated Press.

Le Hamas a confirmé que Fatah Sharif Abu Al-Amine a été tué avec sa femme, son fils et sa fille lors d’une frappe aérienne sur le camp de réfugiés d’Al-Buss, l’un des 12 dédiés aux réfugiés palestiniens au Liban. L’armée israélienne a confirmé qu’elle l’avait pris pour cible.

L’UNRWA a déclaré que Sharif avait été suspendu depuis que des allégations sur ses liens avec le Hamas ont été révélées en mars. Le commissaire général de l’agence, Philippe Lazzarini, a déclaré avoir appris alors que Sharif était un « membre du parti politique du Hamas » et avait décidé de le suspendre et d’ouvrir une enquête « dès le premier jour ». Il a déclaré qu’il n’avait pas entendu dire que Sharif pourrait devenir commandant du Hamas avant lundi.

« Il a donc été suspendu, n’avait aucune fonction, n’était pas payé et faisait l’objet d’une enquête », a déclaré Lazzarini aux journalistes à Genève. « Nous sommes toujours une agence avec une procédure régulière. »