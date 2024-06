Le ministre israélien Benny Gantz démissionne du cabinet de guerre, un coup dur pour Netanyahu

CNN

—



Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien, a démissionné du gouvernement de Benjamin Netanyahu, portant un coup dur au Premier ministre qui célébrait le rare sauvetage des otages détenus à Gaza.

« Netanyahu nous empêche d’avancer vers une vraie victoire [in Gaza]», a déclaré Gantz dans une déclaration télévisée dimanche dans laquelle il a décrit quitter le gouvernement comme une décision « complexe et douloureuse ».

« C’est pourquoi nous quittons aujourd’hui le gouvernement d’urgence le cœur lourd, mais de tout cœur », a-t-il déclaré.

Gantz – considéré comme le principal challenger politique de Netanyahu – a déclaré qu’il démissionnait huit mois après les attaques du Hamas du 7 octobre parce que « la situation dans le pays et dans la salle de décision a changé ».

Il a accusé Netanyahu de faire passer ses propres considérations politiques personnelles avant une stratégie d’après-guerre pour la bande de Gaza, affirmant que « les décisions stratégiques fatidiques se heurtent à des hésitations et des tergiversations en raison de considérations politiques », et a exhorté le Premier ministre à organiser des élections à Gaza. les mois à venir.

« J’appelle Netanyahu : fixez une date d’élection convenue. Ne laissez pas notre peuple être déchiré », a déclaré Gantz.

La décision de Gantz répond à un ultimatum qu’il a donné au premier ministre le mois dernier, lui demandant d’élaborer un nouveau plan de guerre contre le Hamas d’ici le 8 juin.

Nir Elias/Reuters Le ministre israélien Benny Gantz s’adresse aux médias après avoir annoncé sa démission du gouvernement d’urgence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, le 9 juin 2024.

Gantz devait démissionner samedi, mais il a reporté l’annonce suite à l’annonce selon laquelle les forces israéliennes avaient sauvé quatre otages dans le cadre d’une opération qui, selon les responsables de Gaza, a fait plus de 270 morts parmi les Palestiniens.

Sa démission intervient alors que Netanyahu a appelé samedi Gantz à rester dans le gouvernement d’urgence israélien, affirmant que l’heure était à l’unité et non à la division.

« Nous devons rester unis en nous-mêmes face aux grandes tâches qui nous attendent. J’en appelle à Benny Gantz : ne quittez pas le gouvernement d’urgence. N’abandonnez pas l’unité », lui a exhorté Netanyahu sur Telegram.

La décision de Gantz ne met pas le gouvernement de Netanyahu en danger immédiat : son parti ne faisait pas partie de la coalition du Premier ministre, qui conserve une majorité avec 64 sièges sur les 120 membres de la Knesset, le parlement israélien. Il quitterait cependant le cabinet de guerre, mis en place quatre jours après l’attaque du Hamas du 7 octobre, sans représentation d’aucun parti autre que le Likoud de Netanyahu.

Outre le Premier ministre, le seul autre membre restant du gouvernement d’urgence ayant un pouvoir de décision est le ministre de la Défense Yoav Gallant, également issu du Likoud.

La décision de Gantz intervient alors que Netanyahu fait face à des appels croissants de la part des alliés occidentaux d’Israël et des familles des otages détenus à Gaza pour mettre fin à la guerre et ramener les captifs.

Huit mois après le début de la guerre, Israël n’a pas encore atteint ses objectifs déclarés, car la plupart des hauts dirigeants du Hamas sont toujours en liberté et plus de 100 otages sont détenus dans l’enclave.

Eyad Baba/AFP/Getty Images Des pompiers palestiniens combattent une flamme au lendemain d’une opération de sauvetage d’otages menée par les forces spéciales israéliennes dans le camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza, le 9 juin 2024.

Les États-Unis ont demandé à plusieurs reprises au Premier ministre de présenter un plan concret d’après-guerre pour Gaza. Le président américain Joe Biden, qui a présenté la semaine dernière une proposition d’accord de paix israélien en trois volets, a suggéré que Netanyahu bénéficierait probablement de la prolongation du conflit.

Gantz, un ancien ministre de la Défense de 64 ans, a déclaré le mois dernier que Netanyahu devrait soumettre un plan qui devrait inclure l’élimination du Hamas, le retour des otages de Gaza, la mise en place d’un gouvernement alternatif dans l’enclave, le retour des déplacés. Israéliens du nord du pays, et un projet de progrès dans la normalisation avec l’Arabie Saoudite.

Netanyahou avait rejeté la menace de Gantzaffirmant que son ultimatum nuirait à Israël.

En avril, Gantz a appelé pour des élections anticipées qui se tiendra dès septembre, avant le premier anniversaire de la guerre, affirmant que « la société israélienne doit renouveler son contrat avec ses dirigeants ».

Gantz surpasse souvent le Premier ministre en popularité, selon les sondages d’opinion. Une enquête publiée vendredi Le journal israélien Maariv a montré un soutien à Gantz de 42 %, contre 34 % pour Netanyahu.

Le cabinet de guerre, dont Gantz était membre, fonctionne indépendamment du gouvernement israélien dans son ensemble. Il est chargé de prendre les décisions liées aux combats à Gaza.

« Il (Gantz) a rejoint le gouvernement quatre jours après le 7 octobre afin d’équilibrer les choses avec l’extrême droite et d’éviter des prises de décision irréfléchies. » Alon Pinkas, un ancien diplomate israélien, a écrit dans le journal israélien Haaretz. « Dans son esprit, il était l’adulte responsable dans un gouvernement rempli d’inadaptés incompétents et messianiques. »

Alors que la guerre se prolongeait, avec des résidents déplacés du nord d’Israël incapables de rentrer chez eux et des otages restant captifs à Gaza, Gantz a peut-être réalisé qu’il perdrait sa popularité s’il restait au gouvernement, a déclaré Pinkas.

« Plus Gantz restera au gouvernement, plus Gantz s’affaiblira », a écrit Pinkas. «Plus ses positions seront identiques à celles du Premier ministre, plus il perdra des deux côtés. Les gens de droite rentreront chez eux et les centristes chercheront d’autres options.»

Ceci est une histoire en développement. Plus à venir.