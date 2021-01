Le ministre iranien du Pétrole s’est vanté de la hausse des exportations de pétrole du pays face aux sanctions américaines, alors que le pays affirme que ses ventes internationales de pétrole ont atteint des niveaux records.

Le ministre iranien du Pétrole, Bijan Zanganeh, n’a pas rendu public de chiffres détaillés, mais a déclaré que les exportations de pétrole brut avaient augmenté « significativement, » même si les États-Unis ont intensifié les sanctions contre le pays du Moyen-Orient sous l’administration Trump.

Si les sanctions sont levées, nous reviendrons sur le marché plus forts qu’avant et plus rapidement que prévu.