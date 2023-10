Le ministre iranien embrasse le chef du Hamas après avoir menacé Israël de « tremblement de terre »

Le ministre iranien des Affaires étrangères a serré dans ses bras et embrassé un dirigeant clé du Hamas après avoir menacé Israël d’un « énorme tremblement de terre » dans le cadre d’une guerre à l’échelle régionale s’il ne mettait pas fin aux attaques sur la bande de Gaza.

Une vidéo capturée par l’agence de presse de la République islamique d’Iran (IRNA) et partagée sur les réseaux sociaux montre le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian rencontrant Ismail Haniyeh, un chef du groupe militant palestinien Hamas, à Doha, au Qatar.

Dans la vidéo, Amirabdollahian et Haniyeh se sont salués chaleureusement, avec images montrant le couple faire des câlins, des baisers, des sourires et des rires.

L’Open Source Intelligence Monitor, axé sur l’Europe et les conflits à travers le monde, a publié un extrait de la rencontre sur X, anciennement Twitter.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a rencontré ce soir le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, à Doha, la capitale du Qatar. pic.twitter.com/09yelfR5DG -OSINTdefender (@sentdefender) 14 octobre 2023

Cette réunion a eu lieu exactement une semaine après que le Hamas a attaqué Israël et tué 1 300 personnes, pour la plupart des civils, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, lors de l’attaque la plus meurtrière jamais menée par des militants palestiniens contre l’État juif.

L’Iran, qui aide à armer et financer le Hamas, a nié toute implication dans l’attaque, un sujet sensible pour le président américain Joe Biden qui a tenté de poursuivre une partie du rapprochement avec Téhéran entamé par l’administration Obama lorsqu’il était vice-président.

Au cours de la réunion, l’Amirabdollahian et Haniyeh auraient convenu de « poursuivre leur coopération pour atteindre pleinement les objectifs du Hamas et du peuple palestinien », selon un communiqué de presse du Hamas obtenu par Le Poste de Jérusalem.

Une vidéo capturée par l’agence de presse de la République islamique (IRNA) et partagée sur les réseaux sociaux montre le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian (à gauche) rencontrant Ismail Haniyeh (à droite), un chef du groupe militant palestinien Hamas, à Doha, Qatar, le 14 octobre 2023.

KHALED DESOUKI/AFP, Ali Allouch ATPImages/Getty



Le Hamas se bat pour détruire Israël et le remplacer par un État palestinien islamiste. Le Hamas, que les États-Unis qualifient d’organisation terroriste, présente ses actions comme une résistance à l’occupation par Israël de ce qu’il prétend être la terre palestinienne.

Amirabdollahian a qualifié de « glorieux » le meurtre et l’enlèvement de civils et de soldats par le Hamas dans le sud d’Israël. Le Poste de Jérusalem signalé.

Après l’attaque du Hamas du 7 octobre, Israël a lancé ses frappes aériennes les plus lourdes jamais vues sur Gaza, où vivent environ 2,3 millions d’habitants. Samedi, au moins 1 300 personnes avaient été tuées en Israël, selon le Presse associée » a rapporté, citant l’armée israélienne. Plus de 1 500 personnes ont été tuées et plus de 6 600 ont été blessées à Gaza, selon le ministère de la Santé de Gaza. PA dit.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que son pays était « en guerre » et avait coupé l’approvisionnement en nourriture, carburant, électricité et médicaments dans la bande de Gaza. Israël a appelé 360 000 réservistes alors qu’il se prépare à une probable offensive terrestre sur le territoire. Israël a demandé aux Palestiniens d’évacuer Gaza, mais on ne sait toujours pas où les civils peuvent fuir pour se mettre en sécurité.

Semaine d’actualités a contacté par courrier électronique samedi les Forces de défense israéliennes (FDI) pour commentaires.

L’Iran a exprimé son soutien au Hamas, le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, ayant déclaré samedi que « tout le monde dans le monde islamique a le devoir d’aider le peuple palestinien », selon l’agence de presse iranienne Tasnim.

Ahmed Abdulhadi, représentant du Hamas au Liban, a déclaré Semaine d’actualités auparavant, le Hamas s’était coordonné avec l’Iran avant de lancer l’attaque le week-end dernier. Téhéran a nié tout rôle dans l’opération, bien que la mission iranienne auprès des Nations Unies ait déclaré Semaine d’actualités Mercredi, la République Islamique a fourni aux combattants palestiniens des « compétences » pour les aider à lancer un tel assaut. Le mouvement palestinien a nié qu’une quelconque autre entité ait joué un rôle dans la planification de cette attaque surprise terrestre, maritime et aérienne.

Les responsables américains et israéliens, tout en accusant l’Iran de soutenir depuis longtemps le Hamas sur les plans militaire, financier et autre, n’ont identifié aucun lien clair entre Téhéran et les attaques du Hamas. Toute implication directe de l’Iran créerait de multiples maux de tête pour le président Biden, aggravant potentiellement la guerre au Moyen-Orient et mettant en lumière sa diplomatie avec l’Iran. Alors que le président démocrate fait campagne pour sa réélection en 2024, Biden fait face à une surveillance croissante sur plusieurs questions impliquant l’Iran, notamment la tentative de relance d’un accord de non-prolifération nucléaire saboté par son prédécesseur et rival, l’ancien président Donald Trump, et une décision controversée de débloquer les fonds iraniens sur un compte bancaire soumis à des sanctions dans le cadre d’un accord visant à libérer les prisonniers américains.

Avant de rencontrer Haniyeh samedi, Amirabdollahian a déclaré samedi après-midi aux journalistes à Beyrouth, au Liban, que le groupe militant Hezbollah envisageait de s’impliquer dans le conflit et a appelé Israël à cesser ses attaques sur Gaza.

Le Hezbollah, un groupe soutenu par l’Iran et que les États-Unis considèrent également comme une organisation terroriste, a exprimé son ferme soutien au Hamas et a échangé à plusieurs reprises des tirs avec Israël depuis le début de la guerre.

Amirabdollahian a déclaré avoir rencontré vendredi le chef du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, où ils ont discuté des conditions du groupe.

« Je suis au courant des scénarios mis en place par le Hezbollah », a déclaré Amirabdollahian. « Toute mesure prise par la résistance (Hezbollah) provoquera un énorme tremblement de terre dans l’entité sioniste. »