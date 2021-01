TEHERAN, Iran (AP) – La justice iranienne a libéré le ministre des télécommunications du pays sous caution mercredi après qu’il a été convoqué pour des poursuites par le procureur général iranien, a rapporté la télévision d’Etat.

Le média d’Etat a cité Jamal Hadian, un porte-parole du ministère des Télécommunications, qui a déclaré que Mohammad Javad Azari Jahromi avait comparu devant un procureur mercredi, avait été libéré et était déjà rentré dans son bureau.

Le bureau du procureur général avait assigné Jahromi à des poursuites pour son refus de bloquer Instagram et d’autres systèmes de messagerie sur les réseaux sociaux étrangers, selon des rapports antérieurs. On ne savait pas combien d’argent Jahromi avait versé sous caution ou quand il pourrait devoir se présenter à nouveau.

Cette décision a été considérée comme faisant partie de la poussée et de l’attraction entre les extrémistes et l’administration modérée du président Hassan Rohani avant les élections présidentielles de juin.

Jahromi, ministre iranien des technologies de l’information et des communications, est un candidat potentiel aux élections. Il a travaillé pour le ministère du renseignement avant d’occuper son poste actuel.

Le gouvernement iranien a longtemps bloqué l’accès à de nombreux sites Web et plateformes de médias sociaux, de YouTube et Facebook à Twitter et Telegram. Mais de nombreux Iraniens, pour la plupart des jeunes, y accèdent via des VPN et des mandataires. Instagram et WhatsApp sont restés débloqués.

De nombreux extrémistes considèrent que le pays mène une «guerre douce» culturelle contre l’occidentalisation.