Le ministre iranien des Affaires étrangères met en garde contre une « action préventive » contre Israël attendue dans quelques heures

Le principal envoyé iranien a averti lundi qu’une « action préventive » contre Israël serait attendue prochainement alors que l’Etat juif continue de bombarder Gaza, mais a jusqu’à présent retardé une opération terrestre.

« Les dirigeants de la Résistance ne permettront pas au régime sioniste d’agir à Gaza », a déclaré lundi le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amirabdollahian, à la télévision d’État, selon la traduction de Reuters. « Toutes les options sont ouvertes et nous ne pouvons pas rester indifférents aux crimes de guerre commis contre la population de Gaza. »

« Le front de résistance est capable de mener une guerre à long terme avec l’ennemi [Israel]… dans les heures à venir, nous pouvons nous attendre à une action préventive du front de la résistance », a-t-il ajouté.

Plus tôt lundi, les médias d’État iraniens ont rapporté que le président iranien Ebrahim Raïssi avait déclaré au président russe Vladimir Poutine lors d’un appel téléphonique qu’« il existe une possibilité que le conflit entre Israël et les Palestiniens s’étende à d’autres fronts ».

Raisi aurait déclaré que la politique étrangère iranienne soutenait les Palestiniens, mais que les groupes de « résistance » prenaient leurs propres décisions de manière indépendante, selon Reuters.

Mardi, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a déclaré à un groupe d’étudiants à Téhéran que « personne ne peut arrêter » les forces islamistes mondiales si Israël continue de bombarder des cibles du Hamas à Gaza, selon des informations du Times of Israel et de Reuters.

« Personne ne peut affronter les musulmans et les forces de résistance si les crimes du régime sioniste contre les Palestiniens continuent. Le bombardement de Gaza doit cesser immédiatement », aurait déclaré Khamenei au milieu des scans de « Mort à Israël ».

« Le monde est témoin du génocide des Palestiniens à Gaza par le régime sioniste », a-t-il ajouté.

« Nous devons réagir, nous devons réagir à ce qui se passe à Gaza », a déclaré Khamenei.

Ces commentaires surviennent alors que les échanges de tirs se sont intensifiés le long de la frontière nord d’Israël avec le Hezbollah soutenu par l’Iran au Liban. La semaine dernière, Khamenei a nié que l’Iran soit responsable de l’attaque surprise du Hamas le 7 octobre, mais a néanmoins célébré l’attaque du groupe terroriste soutenu par Téhéran comme une défaite « irréparable » sur le plan militaire et des services de renseignement pour Israël.

Mardi également, l’agence de presse Fars a cité le commandant en chef adjoint des Gardiens de la révolution iraniens, Ali Fadavi, qui a mis en garde contre de nouvelles attaques de militants si Israël n’arrêtait pas ses bombardements sur Gaza. « Les chocs du front de résistance contre le régime sioniste se poursuivront jusqu’à ce que cette ‘tumeur cancéreuse’ soit éradiquée de la carte du monde », a déclaré Fadavi.

Plus de 1 400 Israéliens ont été tués et au moins 199 autres, dont des enfants, ont été capturés par le Hamas et emmenés à Gaza lorsque les terroristes ont lancé une attaque surprise le 7 octobre. L’État juif a répondu en déclarant la guerre au Hamas et en bombardant la bande de Gaza. avec des frappes aériennes.

Israël renforce ses troupes à la frontière avec Gaza en préparation d’une opération terrestre.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 2 778 Palestiniens avaient été tués et 9 700 blessés. On estime que 1 200 autres personnes à Gaza seraient ensevelies sous les décombres, vivantes ou mortes.

