Le ministre iranien des Affaires étrangères lance un avertissement sévère aux États-Unis

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, a lancé un sévère avertissement aux États-Unis et à leurs alliés lors d’un entretien au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

S’adressant au journaliste Fareed Zakaria mercredi, Amir-Abdollahian a accusé les États-Unis et Israël d’être responsables de l’intensification des hostilités des groupes soutenus par l’Iran dans la région.

Amir-Abdollahian a spécifiquement souligné l’incapacité des États-Unis à se recertifier puis à se retirer du Plan d’action global commun (JCPOA) sous l’administration du président Donald Trump en 2017.

“S’ils nous parlent, qu’ils nous traitent avec respect, nous ferons la même chose”, a-t-il déclaré. “Mais face à tout comportement non constructif, hostile et hostile des Etats-Unis, nous riposterons. Cela serait en faveur de la paix et de la sécurité du monde si les Etats-Unis devenaient moins hostiles, devenaient coopératifs au lieu d’être conflictuels. .

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, fait des gestes lors d’une séance du Forum économique mondial à Davos, en Suisse, le 17 janvier 2024. Il a adressé mercredi un sévère avertissement aux États-Unis et à leurs alliés.

AFP/Getty Images



“Il [the JCPOA] créé des engagements et des obligations pour toutes les parties. Cet accord a été transformé en une résolution officielle et reconnue par le Conseil de sécurité de l’ONU, mais ce sont les États-Unis qui ont rompu, rompu l’accord, rompu la promesse pour nous. »

Cependant, il n’a pas rejeté toute la responsabilité sur l’administration Trump.

“Vous savez, lorsque l’accord nucléaire a été finalisé, ils, ils, ils ont continué à le violer de la part de l’administration de [President Barack] Obama”, a déclaré Amir-Abdollahian. “Et la pire erreur, la pire décision a été prise par Trump. Il n’y a aucune différence entre [President Joe] Biden, Obama et Trump. »

Mick Mulroy, ancien secrétaire adjoint à la Défense pour le Moyen-Orient, officier à la retraite de la CIA et marine américain, ainsi qu’analyste de la sécurité nationale et de la défense d’ABC News, a déclaré que l’Iran présente un risque de poursuite de la course aux armements nucléaires dans la région.

“Il est clair qu’ils n’ont aucun intérêt à reprendre les négociations [or] revenir au JCPOA”, a déclaré Mulroy Semaine d’actualités par SMS mercredi. “Dans l’ensemble, il existe un risque de voir une course aux armements nucléaires dans la région et un Iran doté de l’arme nucléaire à un moment où le conflit s’étend dans la région et où les tensions s’accroissent.”

Semaine d’actualités a contacté le ministère iranien des Affaires étrangères pour obtenir ses commentaires.

Tout en dénonçant la mort de femmes et d’enfants “partout dans le monde”, Amir-Abdollahian a insisté sur le fait que les tensions actuelles ne sont pas “enracinées dans ce qui s’est passé le 7 octobre (2023)”, lorsque le Hamas, soutenu par l’Iran, a lancé ses premières attaques contre Israël. .

“Le Hamas est un groupe de libération palestinien qui lutte contre l’occupation pour libérer les territoires palestiniens occupés”, a-t-il déclaré à Zakaria. “Ils ont mené une opération. Elle remonte à 75 ans, lorsque la Palestine était occupée par le régime israélien.”

Depuis les frappes du Hamas contre Israël, plus de 24 000 personnes ont été tuées à Gaza, dont plus de 10 000 enfants, selon le ministère palestinien de la Santé. Les responsables militaires israéliens ont rapporté qu’au moins 188 soldats avaient été tués lors de l’invasion terrestre de Gaza. Environ 1 200 personnes ont été tuées et environ 240 otages ont été pris après que le Hamas a lancé des attaques contre Israël le 7 octobre.

Ce mois-ci, l’Iran a déployé l’un de ses navires de guerre en mer Rouge. Les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont également lancé des dizaines d’attaques de missiles et de drones contre des navires de commerce international dans la mer Rouge.

Les États-Unis et leurs alliés ont stoppé de nombreuses attaques des Houthis, mais lundi, un missile a frappé un navire américain au large des côtes du Yémen, dans le golfe d’Aden. Et maintenant, les détournements pour les compagnies maritimes coûtent des semaines de temps de transport, car les navires doivent parcourir l’Afrique pour éviter la région.

Mulroy a déclaré que l’Iran était capable d’utiliser ses mandataires pour étendre une crise régionale, ajoutant que les actions du Hezbollah soutenu par l’Iran, basé à la frontière entre Israël et le Liban, pourraient déclencher de nouveaux conflits.

“Le Hezbollah est la préoccupation la plus importante et la plus compétente militairement”, a-t-il déclaré.

Amir-Abdollahian a déclaré à Zakaria que « la fin du génocide à Gaza entraînera la fin des actions militaires et des crises dans la région ».

“La sécurité de la mer Rouge est liée à l’évolution de la situation à Gaza, et tout le monde souffrira si les crimes d’Israël à Gaza ne s’arrêtent pas. [resistance] les fronts resteront actifs.

Mercredi, le Département d’État américain a officiellement annoncé sa décision de qualifier à nouveau les Houthis, soutenus par l’Iran, d’« organisation terroriste mondiale spécialement désignée ».

Mulroy a déclaré que la désignation de mercredi était la bonne chose à faire. Cependant, il est peu probable que cela stoppe les actions du groupe.

« Leurs actions consistant à recourir à la violence contre des navires commerciaux civils non armés dans la mer Rouge et le golfe d’Aden le justifient », a-t-il déclaré, ajoutant : « Il est peu probable que cette action dissuade les Houthis ou l’Iran, nous continuerons donc probablement à voir des attaques contre des navires. “

Mise à jour du 17/01/24, 18 h 05 HE : cet article a été mis à jour pour inclure des commentaires supplémentaires de Mick Mulroy.