Le général, a déclaré M. Zarif, l’a sapé à de nombreuses étapes, travaillant avec la Russie pour saboter l’accord nucléaire entre l’Iran et les puissances mondiales et adoptant des politiques à l’égard de la longue guerre de la Syrie qui ont porté atteinte aux intérêts de l’Iran.

Dans une bande sonore divulguée qui offre un aperçu des luttes de pouvoir en coulisses des dirigeants iraniens, le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif a déclaré que le Corps des Gardiens de la Révolution avait donné raison, annulant de nombreuses décisions gouvernementales et ignorant les conseils.

Le ministère iranien des Affaires étrangères n’a pas contesté l’authenticité de l’enregistrement, mais a remis en question le motif de la fuite. Saeed Khatibzadeh, un porte-parole du ministère, a qualifié cela de «politique contraire à l’éthique» et a déclaré que la partie de l’audio diffusée ne représentait pas toute la portée des commentaires de M. Zarif sur son respect et son amour pour le général Suleimani.

L’enregistrement d’une conversation en mars entre M. Zarif et un économiste du nom de Saeed Leylaz, un allié, n’était pas destiné à être publié, comme le ministre des Affaires étrangères peut être entendu à plusieurs reprises sur l’audio. Une copie a été divulguée à la chaîne d’information persane basée à Londres, Iran International, qui a d’abord rendu compte de l’enregistrement et l’a partagé avec le New York Times.

On ne sait pas quel effet, le cas échéant, les révélations auront sur ces pourparlers ou sur la position de M. Zarif.

L’audio a été divulgué à un moment critique pour l’Iran, alors que le pays discute du cadre d’un possible retour à un accord nucléaire avec les États-Unis et d’autres puissances occidentales. Des pourparlers par des intermédiaires ont eu lieu à Vienne.

Dans les parties qui ont été divulguées, M. Zarif fait l’éloge du général et dit qu’ils ont travaillé ensemble de manière productive en prélude aux invasions américaines de l’Afghanistan et de l’Irak. Il dit également qu’en l’assassinant en Irak, les États-Unis ont porté un coup dur à l’Iran, plus dommageable que s’ils avaient anéanti une ville entière lors d’une attaque.

Mais il a déclaré que certaines des actions de M. Suleimani avaient également endommagé le pays, citant, à titre d’exemple, ses mesures contre l’accord nucléaire conclu par l’Iran en 2015 avec les pays occidentaux, dont les États-Unis (l’administration Trump y a renoncé par la suite).

M. Zarif a déclaré que la Russie ne voulait pas que l’accord aboutisse et «mettait tout son poids» derrière la création d’obstacles parce qu’il n’était pas dans l’intérêt de Moscou pour l’Iran de normaliser ses relations avec l’Occident. À cette fin, a déclaré M. Zarif, le général Suleimani s’est rendu en Russie pour «démolir notre exploit», c’est-à-dire l’accord sur le nucléaire.

M. Zarif a contesté le général Suleimani sur d’autres fronts, le critiquant pour avoir autorisé des avions de combat russes à survoler l’Iran pour bombarder la Syrie et pour avoir déplacé du matériel et du personnel militaires en Syrie sur la compagnie aérienne nationale Iran Air à l’insu du gouvernement et en déployant Forces terrestres iraniennes en Syrie.