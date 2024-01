Le ministre iranien des Affaires étrangères arrive au Pakistan au milieu des tensions suite aux frappes | Nouvelles du monde

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, est arrivé lundi à Islamabad à l’invitation de son homologue pakistanais Jalil Abbas Jilani, dans un contexte de tensions dans les relations suite aux récentes frappes du tac au tac lancées par les deux pays.

Hossein Amir-Abdollahian débarque à Islamabad (X/ @ForeignOfficePk)

À son arrivée à la base aérienne de Nur Khan, le ministre iranien des Affaires étrangères a été reçu par le secrétaire supplémentaire des Affaires étrangères du Pakistan pour l’Afghanistan et l’Asie occidentale, Rahim Hayat Qureshi.

Au cours de sa visite, Abdollahian s’entretiendra avec son homologue pakistanais Jilani et le Premier ministre intérimaire pakistanais Anwaar ul Haq Kakar pour remettre les relations sur les rails.

“Le ministre iranien des Affaires étrangères @Amirabdolahian est arrivé à Islamabad à l’invitation du ministre des Affaires étrangères @JalilJilani. Il a été reçu à la base aérienne de Nur Khan par le secrétaire supplémentaire aux Affaires étrangères (Afghanistan et Asie occidentale) @RahimHayat”, selon le porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Mumtaz Zahra. Poignée officielle de Baloch sur X.

“Au cours de la visite, le ministre des Affaires étrangères Abdollahian aura des entretiens approfondis avec le ministre des Affaires étrangères Jilani et rendra visite au Premier ministre @anwaar_kakar”, a déclaré Baloch.

Le 16 janvier, Téhéran a lancé des attaques de missiles contre des bases militantes dans le sud-ouest du Pakistan.

Le 18 janvier, le Pakistan a lancé des frappes en Iran en représailles.

Dans un communiqué, l’armée pakistanaise a déclaré que des « organisations militantes terroristes », à savoir l’Armée de libération du Baloutchistan (BLA) et le Front de libération du Baloutchistan (BLF), avaient été frappées avec succès dans le cadre d’une opération de renseignement baptisée « Marg Bar Sarmachar ».

Selon Geo News, les frappes du tac au tac constituent les intrusions transfrontalières les plus médiatisées de ces dernières années et ont sonné l’alarme sur une instabilité plus large au Moyen-Orient depuis le déclenchement de la guerre entre Israël et le Hamas le 7 octobre.

Récemment, le Pakistan et l’Iran ont convenu de désamorcer la situation et de travailler en étroite coordination dans la lutte contre le terrorisme, a déclaré le ministère pakistanais des Affaires étrangères dans un communiqué de presse officiel.

Le ministre pakistanais a eu un entretien téléphonique avec son homologue iranien Abdollahian et a souligné l’intégrité territoriale et la souveraineté des deux pays.

Le ministère a déclaré dans un communiqué : « Le ministre des Affaires étrangères Jalil Abbas Jilani s’est entretenu aujourd’hui avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian. Soulignant les relations fraternelles étroites entre le Pakistan et l’Iran, le ministre des Affaires étrangères a exprimé le désir du Pakistan de travailler avec l’Iran sur la base d’un esprit de confiance mutuelle et de coopération. Le ministre des Affaires étrangères a souligné que le respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté doit sous-tendre cette coopération.