Le ministre iranien des Affaires étrangères annule sa visite en Autriche après que le drapeau israélien ait flotté à Vienne au milieu de la flambée de Gaza

La visite de Zarif a été annulée après que l’Autriche a hissé le drapeau d’Israël sur sa chancellerie fédérale et les bâtiments du ministère des Affaires étrangères, a confirmé la porte-parole du ministre autrichien des Affaires étrangères Alexander Schallenberg, Claudia Turtscher, aux médias.

«Nous le regrettons. Nous en prenons note, » Dit Turtscher.

Zarif devait rencontrer Schallenberg samedi. Le ministre iranien n’a pas commenté la situation jusqu’à présent.

Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a déclaré que le pays «se tenait aux côtés d’Israël» dans sa dernière confrontation avec les Palestiniens à Gaza.

«Les attaques terroristes contre Israël doivent être condamnées dans les termes les plus forts!» Kurz a écrit sur Twitter, faisant référence à un barrage de roquettes lancé sur des villes israéliennes par les groupes militants palestiniens Hamas et Jihad islamique.

Israël a répondu aux roquettes en bombardant plusieurs cibles à Gaza. Des victimes ont été signalées des deux côtés du conflit, les médias israéliens affirmant qu’environ neuf personnes ont été tuées dans le pays et les responsables de la santé de Gaza ont rapporté plus de 100 morts.

L’escalade survient alors que Vienne accueille des pourparlers sur le programme nucléaire iranien. Le négociateur en chef de l’Iran à Vienne, le vice-ministre des Affaires étrangères Seyed Abbas Araghchi, a tweeté que c’était « Choquant et douloureux » de voir un drapeau israélien étalé sur les bâtiments gouvernementaux. Il a accusé Israël d’avoir tué des civils à Gaza.

Le soutien de Kurz à Israël a suscité des arguments féroces sur les réseaux sociaux. Certains, dont le fils du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Yair Netanyahu, ont remercié la chancelière. D’autres se sont plaints du fait que Kurz n’avait rien dit sur les civils palestiniens morts dans les frappes aériennes israéliennes.

Le chef du Parti de la liberté d’Autriche (FPO), Norbert Hofer, a fait valoir que Vienne devrait plutôt rester neutre et laisser la place à la médiation de la paix. «Il est particulièrement important maintenant de maintenir la neutralité et de la mettre au premier plan», il a dit.

Dans un autre clin d’œil à Israël, l’Autriche a interdit mercredi le groupe pro-palestinien Hezbollah basé au Liban dans son intégralité. Le groupe « constitue une menace sérieuse pour la stabilité dans la région et pour la sécurité d’Israël », Dit Schallenberg. L’UE a interdit la branche militaire du Hezbollah, mais pas sa branche politique. Les Forces de défense israéliennes ont rapporté que des roquettes avaient également été tirées depuis le Liban cette semaine.

La violence entre Israël et Gaza s’est rapidement intensifiée après que les tensions mijotées entre les communautés juive et arabe de Jérusalem-Est aient abouti à des affrontements entre des militants palestiniens et la police israélienne dans l’enceinte emblématique de la mosquée Al-Aqsa.

