Le ministre irakien du Pétrole se rend à Ankara pour aborder les questions énergétiques, notamment la reprise des exportations de pétrole

Le ministre irakien du Pétrole, Hayan Abdel-Ghani, est arrivé à Ankara, la capitale turque, pour discuter de plusieurs questions, dont la reprise des exportations de pétrole via le terminal pétrolier de Ceyhan, a déclaré lundi à Reuters une source au cabinet du ministre.

Le ministre irakien du pétrole rencontrera son homologue turc pour discuter des questions énergétiques, auxquelles s’ajoute la reprise des exportations de pétrole du nord de l’Irak via le port turc de Ceyhan, a déclaré un responsable pétrolier.

La Turquie a interrompu le 25 mars les exportations de 450 000 barils par jour (bpj) de l’Irak via l’oléoduc nord Irak-Turquie après une décision arbitrale de la Chambre de commerce internationale (CCI).

L’Irak a déposé une demande d’arbitrage en 2014 auprès de la Chambre de commerce internationale (CCI) basée à Paris sur le rôle de la Turquie dans la facilitation des exportations de pétrole du Kurdistan irakien sans le consentement du gouvernement fédéral à Bagdad.

Le gouvernement fédéral irakien affirme que sa SOMO, propriété de l’État, est la seule partie autorisée à gérer les exportations de brut via Ceyhan.

L’Irak a déclaré qu’en transportant et en stockant du pétrole du Kurdistan et en le chargeant sur des pétroliers à Ceyhan sans l’approbation de Bagdad, Ankara et la société énergétique d’État turque BOTAS ont violé les dispositions d’un accord sur le pipeline Irak-Turquie signé en 1973.

La Turquie souhaite négocier le montant des dommages-intérêts qu’elle a été condamnée à payer dans la décision d’arbitrage et demande également des éclaircissements sur d’autres affaires d’arbitrage ouvertes.

« Le ministre irakien du Pétrole est en Turquie pour discuter des obstacles retardant la reprise des exportations de pétrole et de la manière de résoudre les problèmes persistants », a déclaré un responsable du ministère du Pétrole proche des opérations d’exportation de pétrole du nord de l’Irak.

La CPI a ordonné à la Turquie de verser à Bagdad des dommages et intérêts d’environ 1,5 milliard de dollars pour des exportations non autorisées par le gouvernement régional du Kurdistan entre 2014 et 2018.

« Les dommages-intérêts ordonnés par la sentence arbitrale et les dossiers d’arbitrage valables qui sont toujours ouverts contre Ankara seront au cœur des discussions », a déclaré le responsable.