Le ministre irakien de la Santé démissionne suite à l’incendie de l’hôpital de Bagdad

La démission est intervenue peu de temps après que le Cabinet a voté sur les recommandations d’un comité d’enquête qui a sondé l’incendie catastrophique à l’hôpital Ibn al-Khatib. L’incendie, qui s’est déclaré fin le 24 avril et a fait rage pendant des heures, a tué 82 personnes et en a blessé plus de 100, selon le ministère de l’Intérieur.