Un ministre a insisté aujourd’hui sur le fait que les gros chats de l’UEFA ne seront pas autorisés à parcourir la Grande-Bretagne s’ils sont autorisés à sauter la quarantaine pour la finale de l’Euro à Wembley.

Le ministre de la Culture, John Whittingdale, a défendu la décision attendue au milieu de la fureur des Britanniques fatigués du traitement spécial réservé aux patrons du tournoi.

Il a fait rouler le terrain pour confirmer que 2 500 VIP seront autorisés à participer à la finale à Wembley sans s’isoler.

Les fans ont salué l’annonce hier soir que la capacité du stade pour les demi-finales et les finales sera augmentée pour permettre à 60 000 de remplir les gradins.

Mais les Britanniques fatigués ont été contraints de déchirer leurs plans d’été après que la prolongation du verrouillage de Boris Johnson s’est insurgée.

Et les attentes que les ministres négocient avec l’UEFA pour permettre aux officiels de contourner les règles strictes de quarantaine ont laissé les critiques bouillonner.

M. Whittingdale a souligné qu’aucune décision n’avait été arrêtée – mais que les responsables ne se promèneraient pas dans les pubs et les bars pendant leur séjour au sifflet.

Il a déclaré à Good Morning Britain: « Ils ne sont pas totalement exemptés. Ceux qui sont autorisés à entrer dans le pays pour assister au match viennent précisément pour cela.

« Ils ne sont pas autorisés à faire une tournée en Grande-Bretagne pendant qu’ils sont ici. Ils entrent, ils restent dans un endroit désigné, ils assistent au match et ils partent. »

Il est entendu que les VIP de l’UEFA pourront faire des bulles pour éviter la période de quarantaine obligatoire de 10 jours requise pour les voyageurs en provenance des pays de la liste orange.

Le ministre a souligné qu’il s’agissait du même arrangement imposé aux équipes et à leur personnel de soutien tout au long de la compétition.

Il a ajouté que toute décision ne risquerait pas un pic de cas, mais a déclaré: « Nous sommes très désireux de pouvoir accueillir les demi-finales et la finale au Royaume-Uni. »

Des rapports antérieurs avaient suggéré que la finale pourrait être déplacée à Budapest si un accord ne pouvait pas être trouvé, et le Premier ministre italien Mario Draghi a également déclaré que Rome pourrait fournir un lieu alternatif.

Mais dans un communiqué, l’UEFA a déclaré: « L’UEFA, la fédération anglaise et les autorités anglaises travaillent en étroite collaboration avec succès pour organiser les demi-finales et la finale de l’Euro 2020 à Wembley et il n’est pas prévu de changer le lieu de ces matchs. »

Mais il a été confronté à des téléspectateurs en colère de la BBC Breakfast, furieux de la décision de laisser des milliers de personnes assister à la finale en premier lieu.

L’un d’eux a fait rage : « Comment peut-on autoriser 60 000 personnes à entrer à Wembley alors que ma fille ne peut pas en avoir 120 à son mariage ? »

M. Wittingdale a déclaré: « Ceux-ci font partie d’un programme de test, ce sont des événements spécifiques que nous avons décidé d’autoriser afin de prouver s’il est ou non sûr de le faire. »

Les événements pilotes incluent également la réunion de courses de chevaux Royal Ascot, autorisée à accueillir des foules pouvant atteindre 12 000 spectateurs par jour.

Pendant ce temps, la capacité de la première semaine des championnats de tennis de Wimbledon sera plafonnée à la moitié des niveaux normaux – 21 000 personnes.