Le ministre indonésien veut que Fortnite soit interdit pour une prétendue profanation d’un lieu saint islamique dans le jeu

« Dans ce jeu, on m’a dit qu’il y a des icônes qui sont considérées comme similaires à la Kaaba qui doivent être détruites pour obtenir de nouvelles armes et passer au niveau suivant. » Le ministre du Tourisme et de l’Économie créative, Sandiaga Uno, a déclaré lundi dans une déclaration à CNN Indonésie. Il a demandé à son personnel d’examiner la possibilité d’interdire aux enfants de jouer au jeu, a rapporté le média.

La polémique découle d’une vidéo YouTube postée en 2019, dans laquelle un joueur créait une réplique de la Kaaba, située dans la ville de La Mecque en Arabie saoudite. La vidéo ne montre pas la destruction de la Kaaba, mais elle a néanmoins fait sensation dans le monde islamique, l’université égyptienne Al-Azhar du Caire ayant émis une fatwa contre le match le mois dernier.

Le développeur de Fortnite, Epic Games, est intervenu lorsque la controverse a éclaté pour la première fois, déclarant que le contenu avait été créé sur un « île faite par un joueur en mode créatif » et notant que, « sur l’île, vous ne pouvez pas détruire la Sainte Kaaba. »

La déclaration d’Epic Games a été faite il y a plus d’une semaine, mais le ministre Uno n’a visiblement pas compris le message. Le ministre de la Communication et de l’Information, Johnny Plate, a adopté une approche différente, déclarant à CNN Indonésie son ministère « se coordonne avec la police nationale indonésienne pour traquer et prendre des mesures contre les auteurs qui ont créé le contenu. » Cependant, on ne sait pas si la réplique de la Kaaba a même été créée par un joueur indonésien.

Fortnite est joué par environ 350 millions de joueurs dans le monde, dont beaucoup en Indonésie. « Interdire le jeu est beaucoup trop extrême, car Fortnite a une énorme base de fans en Indonésie », a déclaré mercredi un fan de 25 ans à Vice News. « Il y a toujours une possibilité que les objets du jeu ressemblent à un bâtiment ou quelque chose… il serait préférable que le gouvernement vérifie d’abord avec le développeur. »

« Si quelqu’un est à blâmer, c’est le créateur qui l’a fait » a déclaré un autre joueur à Vice, ajoutant que le gouvernement devait faire plus de recherches avant de décider d’interdire quoi que ce soit.

Vous aimez cette histoire ? Partagez le avec un ami!