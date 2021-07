Le ministre indonésien de la Santé sur la vague de delta Covid et la capacité hospitalière

L’Indonésie a resserré les restrictions dans les points chauds d’infection la semaine dernière et a annoncé jeudi que des mesures d’urgence plus strictes seront en place du 3 au 20 juillet.

« Le premier problème est que l’accélération est beaucoup plus rapide que ce que nous avons vu en janvier, février », a-t-il déclaré. « C’est pourquoi pour une zone très dense … nous commençons les restrictions de mobilité la semaine prochaine, pour nous assurer de réduire la vitesse des patients entrants à l’hôpital. »

Il a déclaré à « Street Signs Asia » de CNBC que l’Indonésie disposait d’environ 130 000 lits dédiés aux patients de Covid et, hier, 72 000 personnes étaient dans des lits d’isolement.

Jan Gelfand de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a déclaré qu’une « action rapide comme l’éclair » est nécessaire pour donner aux pays comme l’Indonésie l’accès aux vaccins.

Le deuxième problème est que les infections sont concentrées dans certaines parties du pays, en particulier son île la plus peuplée, Java.

Le ministre de la Santé Budi a déclaré que seulement 30 à 40 % des lits d’hôpitaux sont utilisés à Sumatra et au Kalimantan. « Ce n’est pas uniformément réparti. »

« Certainement pas, car … le cluster ne se trouve que sur une certaine zone », a-t-il déclaré. « Kalimantan n’a pas ça. Sulawesi n’a pas ça. La plupart de Sumatra n’a pas ça, (et) Bali est toujours sous contrôle. »

Le ministre indonésien de la Santé est aurait fait pression pour des mesures Covid plus strictes en Indonésie , mais a déclaré à CNBC que les autorités n’envisageraient pas un verrouillage à l’échelle nationale.

La distribution est cependant un problème, car les usines sont principalement situées à Java occidental et à Java oriental, tandis que le centre de Java a besoin d’oxygène, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les vaccinations, Budi a déclaré que le pays avait administré 43 millions de vaccins à environ 28 millions de personnes. Cela représente un peu plus de 10 % de la population indonésienne d’environ 276 millions d’habitants.

Il a déclaré que le taux de vaccination était stable à environ 1 million de doses par jour cette semaine.

« Notre président m’a demandé de passer de 1 million de doses par jour à 2 millions de doses par jour, ce qui … peut être atteint car maintenant nous demandons à tout le secteur privé, toute la police et toute l’armée de nous aider », a-t-il déclaré.

L’Indonésie a reçu des dons de la Chine, du Japon, de l’Australie, des États-Unis et de Covax, une alliance mondiale qui cherche à fournir des vaccins aux pays les plus pauvres, a déclaré Budi. Elle a également des accords pour acheter des vaccins auprès de AstraZeneca et Pfizer, a-t-il déclaré.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, les nouveaux cas de Covid en Indonésie signalés entre le 21 et le 27 juin sont en hausse de 60% par rapport à la semaine précédente. Quelque 2 476 décès ont également été enregistrés au cours de cette période.

Au 29 juin, l’Indonésie avait confirmé 2,16 millions d’infections à coronavirus et 58 024 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins.