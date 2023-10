Le ministre indien prévient qu’il y aura un « chaos organisé » si le pétrole dépasse 100 dollars le baril

Les prix du pétrole ont atteint jeudi leur plus haut niveau depuis plus d’un an. Les contrats à terme américains West Texas Intermediate ont atteint 95,03 dollars le baril, soit le coût le plus élevé depuis août 2022.

Même si Puri était convaincu que l’Inde pourrait faire face à des prix plus élevés, il a averti que d’autres pays pourraient ne pas être en mesure de le faire.

« Si le prix dépasse 100 dollars, cela ne sera dans l’intérêt ni du pays producteur ni de quiconque. Vous aurez un chaos vaste et organisé », a déclaré Hardeep Singh Puri à Dan Murphy de CNBC lors d’un panel à l’ADIPEC Oil and Gas. conférence à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, mardi.

Hardeep Singh Puri, ministre indien du Pétrole et du Gaz naturel, lors de la conférence ADIPEC à Abu Dhabi, Émirats arabes unis, le mardi 3 octobre 2023.

« Pendant la pandémie, lorsque les prix du pétrole brut se sont effondrés, le monde s’est uni pour stabiliser les prix afin de les rendre durables pour les producteurs. Aujourd’hui, alors que le monde est à l’aube d’une récession et d’un ralentissement économiques, les producteurs de pétrole doivent montrer [the] même sensibilité envers les pays consommateurs », a-t-il déclaré dans un message.

Puri a également déclaré que le défi énergétique majeur auquel le monde est confronté consiste à résoudre le « trilemme » de la disponibilité, de l’abordabilité et de la durabilité. Il a affirmé que l’Inde avait « bien réussi » en matière de disponibilité et d’accessibilité énergétique.

Alors que l’Inde – troisième importateur et consommateur mondial de pétrole – s’est fixé un objectif de zéro émission nette pour 2070, d’autres grandes économies ont des objectifs bien plus précoces. La Chine vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2060. Le Japon et les États-Unis ont des objectifs pour 2050.

Néanmoins, Puri a réitéré que la transition énergétique durable de l’Inde se déroule à une « échelle plus globale » et plus rapidement que ce qui était initialement prévu.

Il a expliqué que les grandes sociétés énergétiques comme Société pétrolière indienne le Société du pétrole et du gaz naturel et Bharat Pétrole ont tous fixé des objectifs de carboneutralité bien avant 2070.

« Lorsque les prix montent en flèche, la détermination des gens à faire la transition s’accomplit plus rapidement… On se rend compte que nous devons nous mettre à l’écart et faire des choses qui sont importantes. »