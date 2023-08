Le ministre indien du Pétrole, Hardeep Singh Puri

« Je ne sais pas quel genre de changement [the dollar needs to] être affecté mais je ne le vois pas… Ce n’est pas si facile. »

« J’aimerais pouvoir tout effectuer en roupies. C’est mon choix personnel. » [view] », a déclaré à CNBC le ministre indien du Pétrole et du Gaz, Hardeep Singh Puri, dans une interview exclusive en marge de la réunion Business 20 à New Delhi.

La Russie s’est coupée du système de messagerie financière SWIFT et a été largement sanctionné suite à l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par le Kremlin. En conséquence, Moscou et ses clients ont été contraints de trouver des alternatives au billet vert pour régler leurs paiements.

En tant que tel, il pense que ce sera un « long voyage » pour la roupie indienne d’acquérir le genre d’importance dans le monde qu’a le dollar américain.

« J’aimerais que la roupie indienne soit la principale monnaie du monde. Mais je suis aussi réaliste », a-t-il déclaré à CNBC.

« Je veux dire, si je dirigeais une économie de 4 000 milliards de dollars et que 50 % de cette somme était dans le secteur extérieur, alors je sais que je n’ai que 2 000 milliards de dollars de transactions internationales, alors que les États-Unis et d’autres pays [have more than me] ».