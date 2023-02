Le ministre indien des Finances annonce plusieurs nouvelles initiatives en matière d’énergie propre dans le discours annuel sur le budget fédéral

Le ministre indien des Finances, Nirmala Sitharaman, a annoncé mercredi plusieurs nouvelles initiatives en matière d’énergie propre dans le discours annuel du budget fédéral du gouvernement, affirmant que la “croissance verte” est une priorité absolue pour le pays.

Plus de 8 milliards de dollars ont été annoncés pour des projets tels que la restauration des mangroves qui aident à aspirer le dioxyde de carbone de l’atmosphère, à convertir les déchets en biogaz et à accélérer les initiatives d’énergie renouvelable. Mais les détails sur la façon dont les fonds seront dépensés n’ont pas encore été divulgués.

Le ministre a déclaré que l’injection de 4,3 milliards de dollars dans la transition énergétique de l’Inde passera par le ministère du pétrole et du gaz naturel pour aider l’Inde à atteindre son objectif de zéro émission nette d’ici 2070. L’Inde est actuellement le troisième pays le plus émetteur au monde.

Les nouveaux fonds font partie du budget de 550 milliards de dollars du gouvernement visant à augmenter les dépenses pour stimuler la croissance économique et créer des emplois avant les élections générales de l’année prochaine. Sitharaman a mentionné la mise à l’échelle de l’énergie propre pour l’économie et l’emploi dans les premières minutes de son discours.

Sitharaman a également proposé des incitations gouvernementales pour les systèmes de stockage d’énergie en Inde qui favoriseraient l’utilisation 24 heures sur 24 des énergies renouvelables et a annoncé un nouveau cadre pour les systèmes de stockage par pompage pour l’hydroélectricité.

Elle a prévu 2,5 milliards de dollars supplémentaires pour faciliter la nouvelle production d’énergie propre dans la région himalayenne du Ladakh, où l’infrastructure du réseau électrique reste un point de friction clé.

D’autres programmes visant à encourager l’utilisation d’engrais alternatifs moins polluants et à réduire les engrais chimiques ont également été annoncés, mais les détails sur le montant qui sera dépensé n’étaient pas clairs.

Les taxes à l’importation pour les composants nécessaires à la production de batteries lithium-ion, un composant clé de nombreux véhicules électriques, seront réduites, a déclaré Sitharaman. Mais aucune exonération n’a été prévue pour les taxes de protection dans le secteur de l’énergie solaire.

Le budget sera désormais débattu par les deux chambres du parlement avant de pouvoir être promulgué, ce qui est susceptible de se produire car le parti de Modi détient une forte majorité.

L’évolution vers une énergie propre et loin des combustibles fossiles est devenue de plus en plus une priorité pour l’Inde et les nations du monde entier alors que les pays tentent de limiter le réchauffement climatique.

Le gouvernement indien a récemment annoncé une initiative d’hydrogène vert pour un carburant propre et un programme d’action climatique pour encourager des modes de vie plus durables. Mais le pays est toujours fortement dépendant de la combustion du charbon, qui réchauffe la planète, pour ses besoins énergétiques.