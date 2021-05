Le ministre indien des Affaires étrangères s’auto-isole au sommet du G-7

LONDRES – Le ministre indien des Affaires étrangères a déclaré mercredi qu’il avait été mis au courant de cas positifs de Covid au sein de la délégation du pays au sommet du G-7 au Royaume-Uni, ce qui a incité toute son équipe à s’isoler.

La Grande-Bretagne accueille la réunion de trois jours dans la capitale de Londres, cherchant à relancer la diplomatie face à face et à discuter des défis géopolitiques les plus urgents avec les pays les plus industrialisés du monde. Il s’agit du premier rassemblement des ministres des Affaires étrangères du groupe depuis 2019.

L’Inde, l’épicentre actuel de la pandémie de Covid-19, ne fait pas partie des pays du G-7, mais des délégués du pays ont été invités en tant qu’invités pour essayer d’approfondir les liens avec la région indo-pacifique.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a déclaré mercredi sur Twitter qu’il avait été « mis au courant hier soir d’une exposition à d’éventuels cas positifs à Covid ».

« Par mesure de prudence et aussi par considération pour les autres, j’ai décidé de mener mes engagements en mode virtuel. Ce sera également le cas avec la réunion du G7 aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Le ministre indien des Affaires étrangères a rencontré mardi le ministre britannique de l’Intérieur Priti Patel et le secrétaire d’État américain Antony Blinken lundi.

Patel a déclaré que c’était un « plaisir d’accueillir » Jaishankar alors que de nouveaux accords d’investissement commercial étaient signés avec l’Inde, tandis que Blinken a déclaré que le couple avait discuté de leurs « efforts conjoints pour lutter contre le COVID-19 et faire progresser notre partenariat stratégique mondial global plus large ».

Un diplomate britannique de haut niveau a déclaré à CNBC: « Nous regrettons profondément que le ministre des Affaires étrangères, le Dr Jaishankar, ne puisse pas assister à la réunion aujourd’hui en personne et y assistera désormais virtuellement, mais c’est exactement pourquoi nous avons mis en place des protocoles Covid stricts et des tests quotidiens. »

Un responsable britannique a confirmé à Reuters que deux tests Covid positifs avaient été renvoyés parmi la délégation indienne et a déclaré que toute l’équipe s’isolait désormais. Les règles britanniques exigent une période d’auto-isolement de 10 jours.

Le G-7 comprend le Royaume-Uni, les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon. L’UE participe à toutes les discussions en tant qu’invité.

La réunion de trois jours à Londres est un précurseur d’un sommet du G-7 à Cornwall, au Royaume-Uni, début juin, auquel participeront des dirigeants du G-7, dont le président américain Joe Biden, qui effectuera son premier voyage à l’étranger depuis son entrée en fonction.