Le ministre indien des Affaires étrangères dit avoir informé les responsables américains du conflit avec le Canada | Actualités politiques

Les allégations liées à l’assassinat du dirigeant sikh canadien « ne sont pas conformes » à la politique de New Delhi, a déclaré un haut diplomate.

Le ministre indien des Affaires étrangères a confirmé qu’il avait discuté du conflit entre son pays et le Canada au sujet de l’assassinat d’un dirigeant sikh canadien avec de hauts responsables du gouvernement américain lors d’une visite à Washington, DC, cette semaine.

Subrahmanyam Jaishankar a déclaré vendredi avoir exposé les préoccupations de l’Inde concernant les partisans du mouvement séparatiste sikh au Canada lors d’entretiens la veille avec le secrétaire d’État américain Antony Blinken et le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a déclaré le 18 septembre que son gouvernement enquêtait sur des « allégations crédibles d’un lien potentiel » entre des agents du gouvernement indien et l’assassinat en juin de Hardeep Singh Nijjar, un éminent dirigeant sikh de l’ouest du Canada.

« Ils [Blinken and Sullivan] Je partageais évidemment les points de vue et les évaluations des États-Unis sur toute cette situation et je leur ai expliqué… mes préoccupations », a déclaré Jaishankar lors d’un événement vendredi matin à l’Hudson Institute, un groupe de réflexion conservateur américain.

« J’espère que nous sommes tous les deux sortis de ces réunions mieux informés. »

New Delhi a toujours rejeté les allégations d’Ottawa concernant son implication dans Le meurtre de Nijjarles qualifiant d’« absurdes » et politiquement motivées.

Ce déni a été repris vendredi par Jaishankar, qui a déclaré que la réponse officielle du gouvernement indien à Trudeau, « tant en privé que en public », a été « que ce qu’il alléguait n’était pas conforme à notre politique ».

Jaishankar a également déclaré que les États-Unis et l’Inde considéraient le Canada différemment, accusant Ottawa d’héberger ce qu’il a appelé des « terroristes » et du crime organisé, faisant référence aux séparatistes sikhs que New Delhi considère comme une menace pour la sécurité.

« C’est une combinaison très toxique de problèmes et de personnes qui ont trouvé un espace d’exploitation là-bas », a-t-il déclaré.

Le différend entre le Canada et l’Inde s’est encore intensifié la semaine dernière lorsque les deux pays ont expulsé leurs diplomates respectifs et que New Delhi a suspendu les services de visa au Canada en raison de prétendues menaces contre son personnel consulaire.

Jaishankar a déclaré vendredi que les diplomates indiens au Canada « ne sont pas en sécurité lorsqu’ils se rendent à l’ambassade ou aux consulats ».

Le Canada a également signalé des menaces sur les réseaux sociaux contre ses diplomates en Inde.

Trudeau a déclaré la semaine dernière que son pays défendrait ses citoyens et le « système fondé sur des règles » et a appelé l’Inde à coopérer avec l’enquête canadienne sur le meurtre.

Mais Ottawa n’a pas publié de preuves spécifiques pour étayer ses accusations quant à l’implication de l’Inde dans le meurtre de Nijjar.

Jaishankar a réitéré vendredi que l’Inde était disposée à examiner « tout ce qui est pertinent et spécifique » que le Canada pourrait proposer.

Pour sa part, Washington avait précédemment exprimé son soutien à l’enquête canadienne, Sullivan affirmant que la querelle avec l’Inde n’avait pas provoqué de frictions entre les États-Unis et le Canada.

« Je rejette fermement l’idée selon laquelle il existerait un fossé entre les États-Unis et le Canada », a déclaré Sullivan la semaine dernière. « Nous sommes profondément préoccupés par ces allégations et nous aimerions que cette enquête se poursuive et que les auteurs rendent des comptes. »

Les États-Unis, sans doute l’allié le plus proche du Canada, ont approfondi leurs liens avec l’Inde – qu’ils considèrent comme un contrepoids à la Chine dans la région Asie-Pacifique – dans un contexte de concurrence croissante entre Washington et Pékin.

Un document du Département d’État américain décrivant la rencontre entre Jaishankar et Blinken jeudi ne mentionnait pas le Canada ni le meurtre de Nijjar.

Au lieu de cela, le Département d’État a salué un projet négocié par les États-Unis visant à créer un corridor commercial entre l’Inde et l’Europe, notamment via le chemin de fer passant par l’Arabie saoudite et Israël, ce que le président Joe Biden considère comme une réalisation majeure.

Mais l’Inde a été critiquée par les progressistes du Congrès américain pour son bilan en matière de droits de l’homme sous le Premier ministre Narendra Modi.

« Je suis profondément préoccupée par les allégations selon lesquelles le citoyen canadien Hardeep Singh Nijjar aurait été assassiné par le gouvernement indien, en particulier à la lumière des menaces croissantes contre la communauté sikh », a déclaré jeudi la députée démocrate Barbara Lee dans un message sur les réseaux sociaux.

« Je soutiens une enquête approfondie pour tenir les auteurs responsables de leurs actes et rendre justice à sa famille. »