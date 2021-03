Divers pays européens manifestent un intérêt croissant pour le vaccin russe Spoutnik V. Plus récemment, un certain nombre de responsables allemands et de responsables régionaux, dont le ministre-président bavarois Markus Soder, ont appelé l’EMA à accélérer l’examen du jab russe, ajoutant qu’ils aimeraient l’utiliser et peut-être même le produire sur le territoire allemand. une fois qu’il obtient le feu vert.

Plus de 1,4 million de Hongrois ont depuis reçu la première dose d’un vaccin dans un pays qui a également approuvé le vaccin chinois Sinopharm pour une utilisation d’urgence, en plus des vaccins approuvés par l’Agence européenne des médicaments (EMA). Plus de 421 000 Hongrois avaient été complètement vaccinés au 18 mars, selon les données officielles. La Hongrie a l’un des taux de vaccination les plus élevés d’Europe, selon certains rapports.

