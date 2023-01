Le ministre hongrois des Affaires étrangères estime que le gouvernement suédois devrait “agir différemment” s’il veut rejoindre l’OTAN

Le gouvernement suédois devrait “agir différemment” s’il veut obtenir le soutien de la Turquie pour sa candidature à l’OTAN, a déclaré mardi le ministre hongrois des Affaires étrangères, ajoutant qu’une récente manifestation brûlant le Coran devant l’ambassade de Turquie à Stockholm était “inacceptable”.

Peter Szijjarto a fait cette remarque lors d’une conférence de presse après des entretiens avec son homologue turc Mevlut Cavusoglu à Budapest, la capitale hongroise. Les deux diplomates se sont adressés à la manifestation anti-turque du 21 janvier qui a accru les tensions entre Ankara et Stockholm alors que la Suède demande l’approbation de la Turquie pour rejoindre l’alliance militaire de l’OTAN.

“En tant que chrétien et en tant que catholique, je dois dire que brûler un livre saint d’une autre religion est un acte inacceptable”, a déclaré Szijjarto, et a critiqué une déclaration du Premier ministre suédois selon laquelle si brûler le Coran était inapproprié et “profondément irrespectueux », il tombait sous la protection suédoise de la liberté d’expression.

“Déclarer que brûler un livre sacré fait partie de la liberté d’expression est tout simplement stupide”, a déclaré Szijjarto, ajoutant que “peut-être qu’ils (la Suède) devraient agir différemment de cela” s’ils veulent obtenir le soutien d’Ankara.

La réunion de Budapest a eu lieu alors que la Turquie et la Hongrie restent les deux seuls membres de l’OTAN qui n’ont pas approuvé les offres de la Suède et de la Finlande pour rejoindre l’alliance militaire. Les voisins nord-européens qui partagent une frontière avec la Russie ont abandonné leur neutralité militaire de longue date et ont demandé l’adhésion à l’OTAN en réponse à la guerre de Moscou en Ukraine.

Un vote unanime des 30 membres de l’OTAN est nécessaire pour l’admission de nouveaux pays.

Cavusoglu a déclaré que la Turquie partageait le souhait de la Hongrie d’élargir l’OTAN, mais qu’il était désormais “impossible pour nous de confirmer l’adhésion (de la Suède)” à l’alliance. Il a qualifié la manifestation brûlant le Coran de “provocation qui ne nous mènera nulle part, elle ne peut que conduire au chaos”.

Ankara a également déclaré qu’il était mécontent des efforts de la Suède pour réprimer les groupes qu’elle considère comme terroristes ou constituant une menace pour le pays, y compris les groupes kurdes. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Suède ne devrait pas s’attendre au soutien de la Turquie dans sa candidature à l’adhésion.

Le gouvernement hongrois devait voter sur l’acceptation de la Suède et de la Finlande dans l’OTAN d’ici la fin de l’année dernière. La question sera à l’ordre du jour du parlement hongrois lors de sa première session de l’année en février, a déclaré Szijjarto.

Szijjarto a déclaré que la Hongrie avait une “position claire” sur l’admission de la Suède et de la Finlande dans l’OTAN, mais qu’elle n’essaierait pas d’influencer la Turquie de toute façon.

“Je n’exhorte jamais d’autres gouvernements étrangers à faire des choses qui ne nous concernent pas”, a déclaré Szijjarto.