Le ministre hongrois des Affaires étrangères a répondu aux appels pour que le stade de Munich soit illuminé aux couleurs de l’arc-en-ciel pour le match de l’Euro 2020 entre l’Allemagne et la Hongrie mercredi, affirmant que la politique devrait être tenue hors du sport.

Le maire de Munich, Dieter Reiter, a déclaré dimanche qu’il demanderait à l’UEFA l’autorisation d’éclairer le stade aux couleurs de l’arc-en-ciel pour protester contre une nouvelle loi en Hongrie qui interdit la diffusion de contenus dans les écoles réputées promouvoir l’homosexualité et le changement de genre.

La loi, adoptée la semaine dernière, a été critiquée par des groupes de défense des droits humains et certains partis d’opposition hongrois.

L’Allianz Arena, domicile du Bayern Munich, est configuré pour permettre à l’ensemble de la zone extérieure et de la toiture d’être éclairés de différentes couleurs.

L’UEFA a déclaré lundi à Reuters qu’elle n’avait reçu aucune demande à ce sujet.

L’Allemagne veut éclairer l’Allianz Arena aux couleurs de l’arc-en-ciel pour protester contre une nouvelle loi hongroise. Photo par ANDREAS GEBERT/POOL/AFP via Getty Images

« Je considère que c’est très nocif et dangereux quand quelqu’un essaie de mélanger politique et sport. Il y a eu quelques tentatives dans l’histoire du monde et celles-ci se sont très mal terminées », a déclaré Peter Szijjarto aux journalistes à Luxembourg en marge des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne. Rencontre.

« Tout le monde sait de quoi il s’agit, nous avons adopté en Hongrie une loi afin de protéger les enfants hongrois et il y a des protestations contre cela en Europe occidentale et ils essaient également de l’exprimer en essayant d’intégrer la politique dans un événement sportif lorsque cet événement sportif a rien à voir avec la législature nationale. »

Jens Grittner, porte-parole de la Fédération allemande de football, a déclaré qu’ils préféreraient qu’un tel geste ait lieu à une autre date que le match de mercredi et a suggéré la manifestation annuelle du Christopher Street Day en juillet.

Le gardien allemand Manuel Neuer a porté un brassard arc-en-ciel, en solidarité avec la communauté LGBTQ, lors des deux matchs de l’Allemagne à l’Euro.

L’UEFA enquête sur des « incidents discriminatoires potentiels » lors des matches de championnat d’Europe de la Hongrie contre le Portugal et la France à la Puskas Arena, a annoncé dimanche l’UEFA.

Lors du match d’ouverture de la Hongrie contre le Portugal à Budapest mardi, des images sur les réseaux sociaux ont montré une banderole déclarant « Anti-LMBTQ » – l’abréviation hongroise pour Lesbienne, Gay, Bisexuel, Transgenre et Queer.