Le ministre hongrois des Affaires étrangères déclare que Bruxelles a échoué sur les sanctions contre la Russie

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a vivement critiqué les sanctions de l’Union européenne contre la Russie, affirmant qu’elles ont plus nui aux économies de ses membres que celles de leur cible et qu’elles n’ont pas réussi à arrêter la guerre en Ukraine.

“Si nous faisons une évaluation, une analyse de l’impact des sanctions, il est évident qu’elles n’ont pas répondu aux attentes”, a déclaré Péter Szijjártó à Geoff Cutmore de CNBC lors du Forum économique mondial de Davos.

“Parce que quelles étaient les attentes début mars, fin février, lorsque nous avons discuté du premier paquet de sanctions ? Qu’ils mettent l’économie russe à genoux, donc la guerre sera bientôt arrêtée”, a-t-il déclaré.

Les sanctions imposées par l’UE contre la Russie comprennent des interdictions de voyager et des gels d’avoirs à l’encontre d’une multitude de personnalités ; interdictions d’importer et d’exporter une gamme de marchandises; et un plafond des prix du pétrole en collaboration avec le G-7 et d’autres alliés. Le bloc a également visé à réduire considérablement ses importations de gaz naturel en provenance de Russie.

Szijjártó a poursuivi : « L’économie russe n’est certainement pas à genoux. Nous pouvons avoir différentes évaluations de leurs mauvaises performances, mais elles ne sont pas à genoux et la guerre ne touche pas à sa fin. Et l’économie européenne souffre davantage de sanctions que l’économie russe.”

“Donc, si vous le regardez d’une manière pratique, pas d’une manière idéologique, quel a été l’impact des sanctions, vous voyez qu’elles sont plus nocives pour l’Europe que la Russie. Nous ne devrions donc pas aller plus loin avec les sanctions parce qu’elles n’ont tout simplement pas ont répondu aux attentes et à l’objectif que nous leur avions fixé.”

Les Rouble russe était la devise des marchés émergents la moins performante l’année dernière, malgré sa résistance pendant un certain temps après l’invasion de l’Ukraine, et le Fonds monétaire international a prévu que son PIB diminuera de 3,4 % en 2022 avec une inflation moyenne de 13,8 %, avec une nouvelle contraction économique cette année.

Des recherches récentes du Centre de recherche sur l’énergie et l’air pur, un groupe de réflexion finlandais indépendant, ont estimé que le plafond des prix du G-7 avait coûté à Moscou environ 160 millions d’euros (171,8 millions de dollars) par jour.