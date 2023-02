Le ministre hongrois des Affaires étrangères affirme que l’opinion de l’ambassadeur américain est “complètement hors de propos”

Le ministre hongrois des Affaires étrangères a accusé jeudi l’ambassadeur des États-Unis à Budapest d’avoir tenté de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Hongrie, au milieu d’un fossé diplomatique croissant entre les États-Unis et ce pays d’Europe centrale.

Lors d’une conférence de presse à Budapest, le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto s’est déchaîné cette semaine dans Politico dans lequel l’ambassadeur David Pressman a qualifié l’approche de la Hongrie de la guerre en Ukraine voisine de “politiques approuvées par (le président russe Vladimir) Poutine”.

Szijjarto a déclaré que ce que (Pressman) ou tout autre ambassadeur pense du processus politique national en Hongrie est “complètement hors de propos, car cela n’a rien à voir avec lui”.

“Ce n’est pas à lui de s’immiscer dans les affaires intérieures de la Hongrie”, a déclaré Szijjarto.

Pressman, une personne nommée par l’administration Biden qui était auparavant ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies pour les affaires politiques spéciales, a fait face à des vents contraires importants depuis son entrée en fonction en Hongrie en août de l’année dernière.

Les médias locaux fidèles au gouvernement de droite du Premier ministre populiste Viktor Orban ont accusé le diplomate de s’ingérer dans le système judiciaire hongrois et de favoriser le colonialisme américain.

Depuis son entrée en fonction, Pressman a parlé d’une vague croissante de sentiment anti-américain en Hongrie et de la réticence du gouvernement d’Orban à rejoindre l’Union européenne pour imposer des sanctions à Moscou pour sa guerre en Ukraine. Écrivant sur Twitter en janvier, Pressman a demandé : « En quoi la protection des oligarques russes contre les sanctions sert-elle la Hongrie et les Hongrois ?

Pourtant, le gouvernement hongrois, qui entretenait des relations amicales avec l’administration américaine sous l’ancien président Donald Trump, a insisté sur le fait que les sanctions nuisent davantage aux pays européens qu’à la Russie, et a déclaré que seules les négociations entre Moscou et Washington – et non le retrait des troupes russes d’Ukraine – peut mettre fin à la guerre.

Jeudi, Szijjarto a déclaré que Pressman aurait “un travail très difficile en termes de travail efficace pour améliorer la coopération” entre la Hongrie et les États-Unis s’il critiquait la politique de Budapest.

“Cette époque est révolue. La Hongrie est un pays souverain”, a déclaré Szijjarto. “Personne de l’extérieur ne peut nous dire comment vivre.”