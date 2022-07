Le ministre grec du tourisme veut que les retraités allemands passent l’hiver en Grèce au lieu de s’inquiéter de la crise du gaz naturel

Le ministre grec du Tourisme invite les Allemands à passer l’hiver en Grèce, où les hivers sont doux.

La Russie a réduit les flux de gaz naturel vers l’Allemagne et l’Europe au cours des derniers mois.

L’Allemagne craint que la Russie ne coupe complètement ses approvisionnements en gaz naturel avant l’hiver.

Pour plus d’histoires, rendez-vous sur www.BusinessInsider.co.za

La Grèce a une proposition pour les Allemands stressés par la perspective d’une pénurie de gaz naturel cet hiver.

“Pour l’automne et l’hiver, ce serait un grand plaisir pour nous, Grecs, d’accueillir les retraités allemands qui veulent vivre une expérience “L’hiver méditerranéen” avec l’hospitalité grecque, un climat doux et des services de haute qualité », a déclaré le ministre grec du Tourisme, Vasilis Kikilias. Journal Bild, dans un rapport publié jeudi. “Nous vous attendrons ici.”

L’invitation intervient alors que la Russie a réduit les flux de gaz naturel vers l’Allemagne et l’Europe au cours des derniers mois, invoquant des raisons telles que refus des compagnies énergétiques de payer en roubles et un hold-up d’équipement au Canada. L’Allemagne – la plus grande économie d’Europe – s’inquiète d’une coupure complète de l’approvisionnement en gaz russe avant l’hiver, alors que Moscou riposte contre les sanctions radicales suite à son invasion de l’Ukraine.

Mais, comme l’a dit le maire de la ville portuaire grecque de La Canée, sur l’île de Crète, à Bild, “nous n’avons pas besoin de chauffage dans la maison”.

“Nous invitons tous les Allemands qui souhaitent venir chez nous cet hiver à vivre ici – loin des crises. La Canée est l’endroit idéal pour survivre à un hiver de crise : des gens chaleureux et amicaux et peut-être le meilleur climat toute l’année de toute l’Europe, ” a déclaré le maire de la ville, Panagiotis Simandirakis, par Bild.

“Aucun Allemand ne gèlera en Grèce”, a déclaré Simandirakis.

Berlin essaie de remplir le stockage de gaz naturel à 90% d’ici début novembre. Il est maintenant rempli à 65 %, selon Régulateur de réseau fédéral allemand, régulateur de l’énergie du pays.

Berlin est déjà passé à la deuxième étape de son plan de gaz d’urgence en trois étapes qui pourrait conduire à un rationnement dans sa dernière étape si la situation s’aggrave. L’Allemagne dépend du gaz naturel canalisé de la Russie, qui représente 35% de ses importations de carburant.

Le chef de l’Agence fédérale allemande des réseaux, le régulateur de l’énergie, a averti jeudi les consommateurs que leurs factures mensuelles pourraient tripler l’année prochaine en raison de la baisse des importations russes de gaz naturel, selon le Point de presse RND.

Recevez le meilleur de notre site par e-mail tous les jours de la semaine.

Aller à la page d’accueil de Business Insider pour plus d’histoires.