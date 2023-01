Le ministre grec des migrations déclare que le nombre de migrants arrivant dans le pays a considérablement chuté

Le ministre grec des migrations a déclaré que le nombre de migrants arrivant en Grèce avait chuté de façon spectaculaire au cours des deux dernières années, tandis que le nombre de demandeurs d’asile vivant dans le pays avait également diminué.

S’exprimant mardi lors d’un événement marquant le troisième anniversaire de la fondation du ministère de la Migration et de l’Asile, le ministre Notis Mitarachi a attribué la baisse aux politiques du gouvernement de centre-droit en matière de migration, notamment une sécurité accrue aux frontières, des procédures d’asile plus rapides et un durcissement des lois sur la migration.

La Grèce a connu le plus faible nombre d’arrivées en une décennie en 2021, a déclaré Mitarachi, évaluant le chiffre à moins de 9 000 personnes. En 2015, au plus fort de la crise migratoire, des centaines de milliers de personnes ont atteint la Grèce, la grande majorité se dirigeant vers les îles grecques depuis la côte turque voisine, puis se dirigeant vers le nord à travers les Balkans vers des pays européens plus riches.

“Après l’explosion de la période 2015-2019, en 2021, nous avons eu les débits les plus bas de la décennie, 8 745, et régulièrement bas en 2022 également”, a déclaré Mitarachi. “Le résultat est qu’au lieu de 92 000 demandeurs d’asile vivant dans 121 structures, nous en avons aujourd’hui 14 000 dans 33 structures.”

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés avait des chiffres légèrement différents, répertoriant un total de 9 157 arrivées en Grèce en 2021 – 4 331 par mer et 4 826 par voie terrestre. Pour 2022, les chiffres du bureau du HCR font état d’un total de 18 778 nouveaux arrivants en Grèce : 12 756 par mer et 6 022 par voie terrestre.

En 2015, a déclaré Mitarachi, les arrivées en Grèce représentaient 75 % du nombre total d’arrivées irrégulières dans l’Union européenne, alors qu’en 2022, ce chiffre n’était que de 5 %. Il a ajouté que la Grèce modifiait également la législation pour attirer des travailleurs par le biais de la migration légale à des fins d’emploi.

“La question migratoire ne s’arrête pas. Et c’est à la fois un défi et un besoin. Notre pays met en œuvre une politique migratoire stricte mais équitable”, a-t-il déclaré. “En mettant l’accent sur la migration avec des règles, des critères, des accords, conformément à nos besoins. Mais nous nous opposons fermement aux réseaux de contrebande et à la migration illégale.”

La Grèce a été largement accusée par les migrants et les groupes de défense des droits de procéder à des expulsions sommaires de personnes dès qu’elles atteignent le sol grec sans leur permettre de demander l’asile – une pratique illégale connue sous le nom de refoulements. Malgré des indications considérables de cette pratique à la fois sur les îles et à la frontière terrestre de la Grèce avec la Turquie, les responsables grecs nient vigoureusement qu’elle se produise.