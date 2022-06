Le ministre français s’excuse pour le chaos de la Ligue des champions

Paris (AFP) – Le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a présenté mardi des excuses partielles pour le chaos lors de la finale de la Ligue des champions du mois dernier entre le Real Madrid et Liverpool à Paris, tout en insistant sur le fait que les faux billets et la “délinquance” étaient principalement à blâmer.

« Fallait-il mieux gérer les choses au Stade de France ? La réponse est oui. Suis-je en partie responsable ? La réponse est oui », a déclaré Darmanin à la radio RTL.

“Bien sûr, je m’excuse volontiers auprès de tous ceux qui ont souffert de cette mauvaise gestion de l’événement”, a-t-il ajouté.

Après que des scènes de fans entassés dans des espaces restreints et des gaz lacrymogènes par la police ont provoqué l’indignation dans toute l’Europe, Darmanin a versé de l’huile sur le feu en accusant les supporters avec de faux billets pour la perturbation.

Le directeur des événements de l’UEFA, Martin Kallen, a déclaré la semaine dernière aux sénateurs français enquêtant sur le fiasco que le nombre de faux billets de l’instance du football était bien inférieur aux dizaines de milliers réclamés par les autorités françaises.

“Nous ne pensons pas que ce soit le nombre mentionné en France”, a-t-il dit, ajoutant que 2 600 faux billets ont été identifiés aux tourniquets – contre le nombre de 30 000 à 40 000 personnes avec et sans billets suggérés par Darmanin.

“C’était une question de faux billets… qui a créé les difficultés que nous connaissons tous” de foules importantes de supporters entassés dans des passages souterrains ou devant des grilles verrouillées, a insisté mardi Darmanin.

Il a ajouté que “s’il y avait quelque chose qui n’allait pas au Stade de France, c’était la lutte contre la délinquance”, précisant qu’il avait déjà ordonné une réorganisation de la police autour de la salle et que trois grands matches depuis s’étaient déroulés sans encombre.

Si certains supporters ont déclaré avoir été victimes d’actes criminels commis par des gangs de jeunes avant et après le match, de nombreuses plaintes ont également été déposées concernant le traitement réservé aux supporters par la police.

La semaine dernière, des supporters handicapés de Liverpool ont déclaré au Sénat comment des officiers avaient pulvérisé des gaz lacrymogènes sur des personnes en fauteuil roulant.

Les supporters anglais ont réagi avec une fureur particulière à la défense par Darmanin des actions de la police française.

“La mémoire des gens restera à jamais marquée par le manque d’organisation et la brutalité policière, et bien sûr la façon dont les autorités ont tenté de détourner le blâme et de faire des supporters de Liverpool des boucs émissaires pour leur incompétence”, a déclaré à l’AFP le maire de Liverpool, Steve Rotheram, plus tôt ce mois-ci.

Les images de vidéosurveillance du stade ont également été supprimées malgré l’enquête du Sénat.

Un rapport gouvernemental publié plus tôt ce mois-ci a déclaré qu’une “chaîne d’échecs” des autorités françaises a infligé “de graves dommages” à l’image du pays alors qu’il se prépare à accueillir les Jeux olympiques de 2024.