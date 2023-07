Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire affirme qu’il serait impossible de couper le pays du marché chinois

Paris veut un meilleur accès au marché chinois et de meilleures relations commerciales, a déclaré dimanche le ministre français de l’Economie Bruno Le Maire, tout en rejetant les appels à « découpler » de Pékin pour des raisons de sécurité.

« Nous sommes totalement opposés à l’idée du découplage. Le découplage est une illusion », Le Maire a déclaré aux journalistes après les négociations avec le vice-Premier ministre He Lifeng dans la capitale chinoise.

« Il n’y a aucune possibilité d’avoir un quelconque découplage entre les économies américaine, européenne et chinoise », a déclaré le ministre français. Il a ajouté que Paris ne voudrait pas « faire face à des obstacles législatifs ou à d’autres barrières » sur le chemin du grand marché chinois.

Vice-Premier ministre Il a exprimé l’espoir que la France « stabiliser le ton de la coopération amicale entre la Chine et l’UE. »

Les responsables américains et européens ont accusé à plusieurs reprises Pékin de coercition économique et d’escalade dans l’Indo-Pacifique. Le gouvernement chinois a déclaré que Washington et ses alliés avaient armé les réglementations commerciales afin de faire avancer les politiques anti-chinoises.

Cependant, les responsables occidentaux sont récemment passés de la rhétorique du « découplage » à la « réduction des risques et à la diversification », dans le but de réduire la dépendance économique vis-à-vis de la Chine. Cette approche s’est reflétée dans un communiqué conjoint adopté par le G7 lors de son sommet au Japon en mai dernier, qui accusait Pékin d’essayer de « déformer l’économie mondiale ».

Pékin a rejeté les allégations, affirmant que l’Occident est coincé dans une « mentalité de guerre froide » et calomnie la Chine sur la scène mondiale.