La secrétaire d’État à l’économie sociale et solidaire quitte le gouvernement français après plus de six ans de mandat, au milieu d’une polémique sur sa prétendue mauvaise gestion d’un fonds public créé pour contrer « extrémisme. »

Marlène Schiappa, qui avait défrayé la chronique après avoir posé pour la couverture du magazine Playboy en début d’année, a appris son limogeage lors d’un appel téléphonique avec le président Emmanuel Macron jeudi après-midi.

« On a parlé longtemps, une trentaine de minutes », dit-elle au Monde. « Il [Macron] m’a remercié pour mon engagement sans faille au cours des sept dernières années.

L’ancienne ministre de l’égalité est devenue célèbre après son passage chez Playboy en avril dernier, lorsqu’elle a posé sur la couverture de l’édition française du magazine. Bien que le problème se soit avéré populaire auprès du public français, son apparence non nue a suscité les critiques de ses collègues et de ses adversaires. La Première ministre Elisabeth Borne a réprimandé la décision de Schiappa d’accorder une interview au magazine risque, l’appelant « pas du tout adapté »















Plus récemment, Schiappa a été impliquée dans un scandale concernant le Fonds Marianne, qu’elle a aidé à établir après la décapitation en 2020 du professeur des écoles parisiennes Samuel Paty. Une enquête médiatique menée par le magazine Marianne et la télévision France 2 a accusé Schiappa d’avoir redirigé plus de 2 millions d’euros d’argent public vers des personnes avec lesquelles elle entretenait des relations personnelles. Les politiciens de l’opposition l’ont également exhortée à démissionner après que le parquet national financier a ouvert une enquête sur plusieurs infractions présumées, notamment «détournement de fonds publics par négligence».

Schiappa a nié tout acte répréhensible, rejetant les allégations comme « calomnie » alors que menaçant pour « poursuivre des poursuites en diffamation contre tous ceux qui portent de fausses accusations ».