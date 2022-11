Le ministre français des Sports exhorte l’équipe nationale à s’exprimer dans le différend sur le brassard

Le ministre français des Sports a exhorté jeudi l’équipe nationale de football à se faire entendre au milieu d’une dispute sur la menace de sanctions de la FIFA pour le brassard “OneLove”.

Mercredi, tous les joueurs allemands ont placé leurs mains sur leur bouche devant des dizaines de photographes sur le terrain avant le coup d’envoi, après que l’instance mondiale du football, la FIFA, ait menacé sept équipes européennes de sanctions si elles portaient le brassard symbolisant la diversité et la tolérance.

La France ne fait pas partie des sept équipes, le président de la Fédération française de football (FFF), Noel Le Graet, déclarant qu’elle “suivrait les directives de la FIFA”.

“Je pense que la décision de la FIFA d’interdire le brassard One Love fera parler pendant un moment. Est-ce que j’aurais aimé qu’il y ait eu un espace de pleine liberté ? La réponse est clairement oui”, a déclaré Amélie Oudéa Castera à la chaîne de télévision publique Public Senat.

« Existe-t-il encore des espaces de liberté où notre équipe de France peut continuer à exprimer son engagement en faveur des droits de l’homme ? La réponse est oui. Les Allemands le montrent.”

Alors que les joueurs et l’entraîneur Didier Deschamps ont déclaré qu’ils ne faisaient que ce qu’on leur disait, Oudéa Castera espère que les choses pourront changer.

“Il y a encore des semaines devant nous pendant lesquelles ils peuvent être libres de s’exprimer, d’utiliser ces espaces de liberté pour porter leurs messages”, a-t-elle déclaré.

« Ils ont aussi ces valeurs. Ils appartiennent à un pays qui porte haut ces valeurs et il est important qu’ils les représentent.”

“C’est une politicienne, elle dit ce qu’elle veut, nous avons expliqué notre position sur cette situation (avant la Coupe du monde) mais nous sommes ici pour jouer au football et nous amuser sur le terrain”, a déclaré le milieu de terrain français Matteo Guendouzi lors d’une conférence de presse.

“Nous ne sommes pas insensibles à cette situation mais nous sommes là pour jouer au football.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il porterait le brassard avant le match d’ouverture de la France contre l’Australie, remporté 4-1, le capitaine Hugo Lloris avait déclaré : « La FIFA organise la compétition et définit un cadre et des règles.

« Nous, les joueurs, on nous demande de jouer au football, de représenter au mieux nos pays sur le plan sportif.

« Je préfère rester dans mon cadre, celui d’un joueur et d’un compétiteur, mais il y a effectivement diverses causes qui sont louables et qu’il faut soutenir. Mais en fin de compte, la FIFA décide de l’organisation.”

Les brassards OneLove, destinés à envoyer un message de tolérance, de connexion et d’opposition à toute forme de discrimination, sont sous les projecteurs mondiaux depuis que la FIFA a menacé plusieurs capitaines d’équipes européennes de cartons jaunes s’ils les portaient pour soutenir les lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer (LGBTQ) au Qatar, où l’homosexualité est illégale.

La Belgique, le Danemark, l’Angleterre, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et le Pays de Galles ont reculé, mais mercredi, la fédération néerlandaise (KNVB) a déclaré qu’ils examinaient conjointement leurs options juridiques.

