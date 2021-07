Le ministre français des Finances affirme que le logiciel espion Pegasus pourrait avoir infecté les appareils du gouvernement, y compris son propre téléphone

Dans une interview vendredi, Le Maire a reconnu que les enquêteurs français enquêtaient sur l’éventuelle faille de sécurité, qui pourrait même s’étendre au propre téléphone du ministre.

« Nous sommes dans une phase d’enquête, et cela inclut mon propre appareil », a-t-il déclaré vendredi à la radio France Inter. Il a refusé de fournir plus de détails sur l’enquête en cours.

Plus tôt ce mois-ci, des rapports ont révélé que Pegasus, un logiciel malveillant développé par la société de surveillance israélienne NSO Group, avait été utilisé pour espionner des personnes de premier plan. L’histoire a conduit à des allégations selon lesquelles les services secrets marocains auraient utilisé le logiciel espion pour espionner plusieurs journalistes français, ainsi que le président français Emmanuael Macron. Le Maroc a nié tout acte répréhensible.

Le scandale a éclaté après qu’une base de données liée à l’OSN contenant plus de 50 000 numéros de téléphone appartenant à des représentants du gouvernement, des hommes d’affaires, des travailleurs d’ONG et des journalistes du monde entier, considérée comme un « liste de souhaits » des cibles du logiciel espion, a été obtenu par le média français Forbidden Stories et le groupe de défense des droits humains Amnesty International. Le numéro de portable de Macron aurait été inclus sur la liste. Une analyse médico-légale ultérieure a déterminé que certains des téléphones de la base de données avaient été infectés par le logiciel malveillant de NSO.

Lors d’un appel téléphonique la semaine dernière, Macron a exhorté le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, à s’assurer que son gouvernement « correctement » enquête sur la question, exprimant son inquiétude quant au fait que son téléphone et ceux de la plupart de son cabinet pourraient avoir été infectés par le logiciel malveillant.

Le puissant outil d’espionnage permet à son opérateur de récolter des messages, des photos et des e-mails à partir de n’importe quel appareil infecté, ainsi que d’enregistrer secrètement les appels.

NSO a démenti les informations sur ses logiciels malveillants et accusé les journalistes de diffuser « théories non corroborées » qui sont « sur la base d’une interprétation trompeuse de données divulguées à partir d’informations de base accessibles et manifestes.La société a souligné que ses clients gouvernementaux sont soumis à un processus de vérification approfondi et que Pegasus n’est utilisé que dans des opérations antiterroristes ou pour enquêter sur d’autres crimes graves.

