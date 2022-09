Le ministre français des Affaires étrangères exhorte l’Iran à accepter l’accord sur le nucléaire

UNI. NATIONS – Le ministre français des Affaires étrangères a exhorté lundi l’Iran à accepter la dernière offre sur la table pour relancer un accord nucléaire de 2015 avec les États-Unis et les principales puissances visant à freiner son programme nucléaire. La fenêtre d’opportunité, a-t-elle dit, “est sur le point de se fermer”. Lors d’une large conférence de presse en marge du rassemblement des dirigeants mondiaux cette semaine à l’Assemblée générale de l’ONU, Catherine Colonna a déclaré que la fenêtre était un peu ouverte fin août, mais que l’Iran “est revenu” avec d’autres problèmes liés à son obligations découlant du Traité de non-prolifération nucléaire, considéré comme la pierre angulaire du désarmement nucléaire.

Elle n’a donné aucun détail. Mais en vertu des dispositions du traité, les cinq puissances nucléaires d’origine – les États-Unis, la Chine, la Russie (alors l’Union soviétique), la Grande-Bretagne et la France – ont convenu de négocier en vue d’éliminer un jour leurs arsenaux. Les nations sans armes nucléaires ont promis de ne pas en acquérir en échange d’une garantie de pouvoir développer l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.

En 2018, le président de l’époque, Donald Trump, a retiré les États-Unis de l’accord avec les cinq puissances nucléaires et l’Allemagne, augmentant les tensions dans tout le Moyen-Orient et déclenchant une série d’attaques et d’incidents. L’administration du président Joe Biden s’est efforcée de renouveler l’accord, qui a mis des freins au programme nucléaire iranien en échange de milliards de dollars d’allègement des sanctions, que l’Iran insiste sur le fait qu’il n’a jamais reçu.

Se référant aux six autres parties à l’accord sur le nucléaire, Colonna a déclaré : “Nous avons dit à plusieurs reprises, chacun de nous, parfois ensemble comme la semaine dernière, qu’il n’y aura pas de meilleure offre sur la table pour l’Iran, et qu’il incombe vraiment à L’Iran doit prendre sa décision.

Sur une autre question nucléaire, Colonna a déclaré que la France convoquerait mercredi une réunion avec le chef du nucléaire de l’ONU Rafael Grossi sur l’état précaire de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud-est de l’Ukraine. usine, la plus grande d’Europe, qui est occupée par la Russie mais toujours exploitée par l’Ukraine.

Il y a eu des bombardements à l’intérieur et autour de l’usine, et Colonna a déclaré avoir parlé lundi matin au ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov de la nécessité pour l’Ukraine, la Russie et tous les pays du monde “d’éviter une catastrophe nucléaire”.

Elle a déclaré que Lavrov semblait “ouvert à l’écoute d’une proposition détaillée” de Grossi qui a appelé à une “zone de sécurité et de protection nucléaire” autour de la centrale de Zaporizhzhia.

Colonna a accusé la Russie d’attaquer les fondations des Nations Unies en menant sa guerre injustifiée contre l’Ukraine “de manière très brutale” avec des bombardements de cibles civiles, des actes de violence, “des viols, des tortures et des liquidations forcées”.

« Tous ces crimes sont des crimes de guerre », a-t-elle déclaré.

Le ministre français a déclaré que la Russie franchissait trois seuils dans la guerre : le seuil juridique en violant les règles des relations entre États dans la Charte des Nations Unies qui appellent au règlement pacifique des différends ; le seuil moral « par l’ampleur des crimes commis en Ukraine » ; et le seuil politique en déstabilisant la sécurité alimentaire et énergétique mondiale.

Colonna a également appelé la Chine à mettre fin à son comportement “très agressif” envers Taïwan. Elle a souligné que “le statu quo ne doit pas être remis en question par la Chine et non par des moyens qui ne sont pas pacifiques”. Ses commentaires faisaient suite à la déclaration de Biden diffusée dimanche sur “60 Minutes” de CBS News selon laquelle les forces américaines défendraient Taiwan si Pékin tentait d’envahir.

Le gouvernement chinois a dénoncé lundi les propos du président américain, affirmant qu’ils violent l’engagement américain de ne pas soutenir l’indépendance formelle de Taïwan, une mesure qui, selon Pékin, conduirait à la guerre. Le commentaire de Biden s’est ajouté aux manifestations de soutien américain officiel à la démocratie insulaire face aux démonstrations de force croissantes du Parti communiste au pouvoir sur le continent, qui revendique Taiwan comme faisant partie de son territoire.