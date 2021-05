S’adressant aux journalistes jeudi, Darmanin a déclaré qu’il avait demandé aux forces de l’ordre d’agir avec «Grande fermeté» contre quiconque ne respecte pas le couvre-feu de 21 heures en France.

Le ministre a critiqué le « déplorable » des scènes à travers le pays mercredi alors que des cafés, des bars et des restaurants ont ouvert légalement pour la première fois en six mois.

Darmanin a déclaré que la police et les gendarmes avaient reçu l’ordre d’intervenir et de fermer les commerçants qui restent ouverts au-delà de 21 heures, et d’éloigner les parieurs qui bafouent les restrictions.

Des images des villes de Bordeaux, Marseille et la capitale Paris ont montré des gens en train de prendre un verre sur des terrasses pleines à craquer mercredi.

Évacuation par les forces de l’ordre des terrasses de bars, restaurants et de la place de la Contrescarpe à 21H. #Reouverture# CouvreFeu21hpic.twitter.com/c7lOsQUA9S – Rémy Buisine (@RemyBuisine) 19 mai 2021

Cependant, tout le monde ne semblait pas adhérer aux règles de distanciation sociale et à la limite de six personnes aux tables.

La ville nord-ouest de Rennes a également vu un groupe de plus de 1000 personnes descendre sur la place centrale de la place Sainte-Anne pour faire la fête au-delà de 21 heures, les salles étant fermées pour la nuit.

21h30. La fête, toujours, à #Rennes au grand air place Saint-Anne. Le #COVID-19[FEMININE ne pèse pas grand a choisi face à l’envie de liberté de ces jeunes. @RMCinfopic.twitter.com/oSAowCgla7 – Benoit Ballet (@benoitballet) 19 mai 2021

Des meubles de bar et des palettes en bois ont été incendiés, tandis que la police a tiré des gaz lacrymogènes et des balles en caoutchouc pour disperser les personnes rassemblées, selon Ouest-France.

#Rennes ça part en vrille place Sainte-Anne. Jets de projectiles et gaz lacry pic.twitter.com/p1KsIpjoE2 – Samuel Nohra (@SamuelNohra) 19 mai 2021

Suite aux troubles, le Premier ministre Jean Castex a appelé jeudi le public à «Respecter les règles» et faire de l’exercice «Discipline collective» alors que le secteur hôtelier français rouvre après le verrouillage.

