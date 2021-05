S’adressant aux journalistes mardi, le ministre de la Santé, Olivier Veran, a déclaré que lui et son ministère n’étaient toujours pas certains des origines de la campagne qui cherchait à nuire à la réputation de Pfizer. «Je ne sais pas si ça vient de France ou de l’étranger», il a noté.

«C’est moche, c’est dangereux, c’est irresponsable et ça ne marche pas» a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était convaincu que les Français ne seront probablement pas « Détourné » par certains «Communication négative». Il a affirmé que la majorité des Français veulent le vaccin le plus tôt possible.

Les commentaires de Veran interviennent après que plusieurs influenceurs ont déclaré lundi qu’ils avaient été contactés par une mystérieuse agence appelée « Fazze », qui se décrit comme une « plateforme de marketing d’influence ».

L’agence aurait offert aux influenceurs français 2000 € pour affirmer que le vaccin Pfizer est dangereux. L’influenceur Jeremie, connu sous le nom de « Docteur JFK » sur TikTok, a déclaré à FranceInfo: «J’étais censé dire que le vaccin Pfizer / BioNTech avait causé trois fois plus de décès qu’AstraZeneca.» Il a ajouté que la personne qui le contactait voulait rester anonyme et qu’il avait refusé l’offre.

Leo Grasset, un YouTuber connu sous le nom de « DirtyBiology », a déclaré qu’il avait également été contacté le 24 mai. Il a tweeté: « Cela est étrange. On m’a proposé un partenariat qui consiste à détruire le vaccin Pfizer dans une vidéo. Un budget énorme et un client qui souhaite rester anonyme. »

Le ministère français de la Santé a déclaré qu’il suivait de près les développements et a dénoncé la campagne de désinformation.

