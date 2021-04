La lettre, qui avait fait sensation dans les médias, a été publiée dans le magazine d’information conservateur «Valeurs Actuelles» le 21 avril. L’appel a été signé par une vingtaine de généraux à la retraite ainsi que «Une centaine d’officiers supérieurs et plus d’un millier de soldats», dit le magazine.

Sur un ton inquiétant, les généraux ont demandé au président français Emmanuel Macron et au gouvernement de sauver la France de ce qu’ils considéraient comme une désintégration rampante et de défendre le pays contre «L’islamisme et les hordes des banlieues», ainsi que contre «Individus masqués» qui attaquent les entreprises et la police. Ils ont également averti que «Certaines« théories antiracistes »et« décoloniales »» semer des divisions dans la société dans le but de «Guerre raciale», et que le climat politique actuel pourrait finalement conduire à une guerre civile en France, à moins que quelque chose ne soit fait de toute urgence pour l’arrêter.

Parly a accusé les anciens généraux de « Appeler à une sorte d’insurrection ou, du moins, créer un climat de division. » Elle a déclaré à la radio France Info que les opinions exprimées dans la lettre étaient «Une insulte lancée contre des milliers de soldats.»

On ne frotte pas le sel sur les plaies. Lorsque vous êtes responsable, vous ne suscitez pas de divisions, même si elles ne peuvent être niées. Nous ne devons pas non plus les exagérer et nous ne devons pas chercher à les agrandir.

Le ministre a fait valoir que même les militaires à la retraite étaient tenus par le devoir de s’abstenir d’exprimer des opinions politiques en public et que les actions des signataires de la lettre étaient inacceptables et irresponsables. Parly a déclaré qu’elle avait ordonné au chef d’état-major de la Défense de postuler « les sanctions » contre les ex-officiers.

« Le statut militaire, qui est connu de tous, permet aux militaires d’avoir des opinions, mais limite leur expression à la sphère privée », Dit Parly.

Le chef du parti de droite du Rassemblement national, Marine Le Pen, a approuvé le message de la lettre, affirmant que c’était un devoir des patriotes de se battre pour le «Salut du pays». Elle a invité les auteurs à soutenir son parti et sa candidature à l’élection présidentielle de 2022.

Parly a condamné les propos de Le Pen, affirmant que les forces armées doivent rester neutres dans les affaires intérieures. « Vouloir politiser les militaires est une insulte à leur mission », elle a écrit, dans un éditorial du journal Libération, ajoutant que la politisation de l’armée «Affaiblir la France».

La discussion sur le radicalisme a été relancée en France après une série d’attaques terroristes islamiques très médiatisées l’année dernière. La semaine dernière, un ressortissant tunisien, qui vivait en France et s’est radicalisé en regardant des vidéos djihadistes, a attaqué un commissariat de Rambouillet près de Paris et tué une employée de la police.

